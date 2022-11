Gianluca Vacchi comparte adorable vídeo junto a su hija El empresario italiano se divierte de lo lindo junto a su pequeña Blu Jerusalema, quien recientemente celebró sus dos años de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se convirtió en padre hace dos años, el empresario italiano Gianluca Vacchi ha cambiado sus noches de fiesta por memorables momentos al lado de su hija. Vacchi no deja de presumir sus aventuras al lado de la pequeña Blu Jerusalema en sus redes sociales —y a menos de un mes del segundo cumpleaños de la niña que tuvo junto a la actriz venezolana Sharon Fonseca, el orgulloso padre le envía un amoroso mensaje. "Si veo al pasado, me pregunto cómo pude haber vivido sin ti. Te amo vida mía", escribió el padre junto a un adorable vídeo publicado en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A todas luces, Blu Jerusalema lo tiene comiendo de la palma de su mano y se ha convertido en la estrella de las redes sociales de su progenitor. Este, por su parte, constantemente le promete convertirse en el padre de sus sueños. La paternidad a los 53 años cambió la vida del ícono italiano, que anunció la dulce espera tras un año de relación con la modelo. Desde entonces, ha mantenido a sus seguidores al tanto de su vida como papá y no se cansa de admitir que han sido "los mejores dos años de mi vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gianluca Vacchi comparte adorable vídeo junto a su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.