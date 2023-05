¡Gerard Piqué y sus hijos juntos en Miami! Las fotos que se han filtrado a la red El ex de Shakira realiza su primera visita a la ciudad para estar junto a Milan y Sasha Piqué, quienes se mudaron con su madre, en abril 2. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No tiene ni una semana en Miami, FL., pero Gerard Piqué es ya toda una celebridad a la que buscan los paparazzi incansablemente en ansias de captar la reunión del ex de Shakira con sus hijos Milan y Sasha Piqué, de 10 y 8 años respectivamente. Lo más curioso es que antes de que los maestros de la lente tuviera la fortuna de avistar al exjugador del Barça ha sido un médico hispano residente en la Ciudad del Sol quien sin "querer queriendo" ha logrado captar a Piqué con sus dos príncipes en un momento enternecedor. "Almuerzo en familia, en eso se sienta Piqué con sus pelaos en la mesa de al lado", exclamó Aurelio B. Castrellón, un médico oncólogo y hematólogo —según indica su cuenta de Twitter— quien compartió las instantáneas. En la primera de dos imágenes se observa al médico con quien se presume es su mujer y dos hijos adolescentes, posando frente a una mesa bien servida. Al fondo se observa a Piqué con los pequeños sentados en una zona de playa bajo un cielo azul en un día soleado y con el mar de fondo. En la segunda instantánea del mismo tuit se observa un acercamiento de la mesa con la familia comiendo tranquilamente. El mensaje está fechado en abril 29, es decir, dos días después de que el empresario y novio de Clara Chía Martí arribase a la Florida, como captaron múltiples medios en video e impactantes fotos. Gerard Piqué, con gruesas gafas de sol en impactantes imágenes reveladas el pasado jueves 27 de abril en el aeropuerto de Miami, FL. Gerard Piqué Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son días cruciales para el exfutbolista pues se ha dicho que entre él y Shakira hay mucha "tensión" y que debido a ello Piqué tendría que acortar su visita, originalmente planeada para durar 10 días, y que ahora se marchará de vuelta a Barcelona el martes 2 de mayo. De acuerdo al diario español La Vanguardia, Piqué se estaría alojando en un hotel cercano al lujoso y exclusivo colegio en el que sus hijos han reanudado sus estudios tras su mudanza a Estados Unidos. Dicha fuente indica también que Piqué estaría considerando la opción de comprar una propiedad en Miami para utilizar durante sus visitas a sus hijos. Dicha opción podría contribuir a un cambio importante en el régimen de visitas previamente acordado entre el exjugador central del Barça y Shakira, quienes en noviembre pasado sellaron dicho acuerdo.

