¡Por fin! Gerard Piqué concede entrevista y habla sobre canciones de Shakira y cómo es la relación con sus hijos El catalán también tocó el tema de su retiro hablando de los difíciles días vividos. Directo y concreto ¡no se guardó nada! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero le tocó el turno a Shakira para desahogarse sobre el difícil año que le ha tocado vivir tras el anuncio oficial de su separación de Gerard Piqué, en junio pasado, tras 11 años de relacion y dos hijos de por medio. Ahora le ha tocado el turno al exfutbolista catalán quien en una entrevista concedida al periodista Jordi Basté en el programa radial El món a RAC1, ha hablado por primera vez sobre este duro episodio de su vida y sin esquivar preguntas ha hablado claro y directo sobre su ex, y de cómo es la relación con sus hijos y cómo quiere que sea la participación de éstos en sus múltiples y millonarias actividades. El anfitrión del programa fue directo al grano para preguntarle lo que opinaba sobre los múltiples dardos envenenados que le ha mandado su ex, particularmente en el terreno musical. "No quiero hablar del tema, no creo que toque", dijo Piqué sincerándose y explicando el porqué de su silencio al respecto. "Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas", puntualizó con una ligerísima dosis de veneno. "Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", prosiguió el exjugador del Club Barça, quien cauteloso fue haciendo frente a cada uno de los cuestionamientos de la entrevista. Luego vino el tema de su retiro del campo de juego, sucedido también en el 2022. "Me fui porque no me sentía lo importante que me había sentido durante mi carrera", afirmó. "Fueron unos meses complicados", dijo escuetamente sin mencionar nombres sobre los personajes y factores que hcieron su vida complicada, entre ellos el acecho de los paparazzi y la batalla legal que se desató tras su separación de la cantante colombiana. Gerard Piqué Credit: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) La entrevista de Gerard Piqué con el periodista catalán Jordi Basté en el programa radial El món a RAC1: @@rac1oficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente la charla llegó al punto delicado: la relación con sus hijos Milán, de 10 años, y Sasha, de 8, que ahora viven con su madre y quienes se espera se muden próximamente con ella a vivir en Miami, FL., mientras que su padre planea permanecer en Barcelona para atender sus múltiples negocios. "Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana", dijo primero que nada el barbado empresario y fundador de la Kings League, además de otras empresas. "Quiero que participen, si ellos quieren, en lo que ellos quieran", afirmó sobre el rol que podrían jugar a futuro en sus proyectos. Entre ellos se cuenta la construcción de un lujoso hotel en Marbella.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Por fin! Gerard Piqué concede entrevista y habla sobre canciones de Shakira y cómo es la relación con sus hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.