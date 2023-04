Gerard Piqué reaparece tras la partida de sus hijos y alista el camino para poder visitarlos en Miami, FL Luciendo muy serio, el ex de Shakira fue captado saliendo de su apartamento en Barcelona con su novia Clara Chía mientras sus abogados alistan los detalles de sus visitas paternales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Serio, conduciendo un auto de lujo y arropado por su novia Clara Chía, así fue captado este martes Gerard Piqué quien ha reaparecido en Barcelona por primera vez tras la partida de sus hijos Milan y Sasha junto a su madre, la cantante Shakira, para instalarse en Miami, FL. En un video revelado por Europa Press y dado a conocer por el diario español ABC se observa al exfutbolista conduciendo el auto marca Range Rover color negro y saliendo del garage de su edificio. El video es la primera imagen que se tiene del exfutbolista en un lugar público después de la dolorosa partida de sus dos hijos, de 10 y 8 años, respectivamente, el pasado 2 de abril. A su lado se observa a su fiel compañera, de 23 años usando gafas de sol. El video surge justo en el primer día de clases de sus hijos en su nueva escuela en los Estados Unidos y a solo días de que se revelara que los abogados de Piqué alistan todo para que el exfutbolista y multimillonario empresario pueda visitar a sus hijos en Miami, FL. Según el acuerdo al que llegaron Shakira y su ex hace meses, Piqué tendrá derecho a 10 días de custodia de sus hijos cada mes. Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha Pique Credit: Getty Images Este martes Shakira también reapareció después de sus merecidas vacaciones con sus hijos para pedir privacidad y respeto para ellos en su nueva vida en Estados Unidos. El domingo la cantante y sus hijos compartieron este mensaje de Pascua con una foto de Toby, una tierna mascota: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Citando a Ramón Tamborero, el abogado defensor de Piqué en estas cuestiones, la columna Mamarazzis afirma que al final de las vacaciones de Semana Santa el equipo legal se reunirá con los abogados de Shakira para "organizar todo" y hacer posibles las visitas de Piqué a sus hijos. Milan y Sasha comenzarían su vida en el Nuevo Continente en las aulas de la exclusiva escuela Miami Country Day. En esta nueva etapa de sus vidas los menores también deberán acostumbrarse a vivir en su nuevo domicilio: una casona de 1951 ubicada en el lujosísimo North Bay Road Drive, en South Beach, y que la cantante adquirió cuando Antonio De La Rúa aún era su pareja.

