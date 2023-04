Madre de Gerard Piqué concede su primera entrevista tras la partida de sus nietos: pide un favor sobre Shakira La destacada especialista se presentó en la televisión catalana. Emocionada, habló de su hijo y recordó un amargo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su campo se ha ganado a pulso un sitio muy destacado por su labor como especialista en lesiones medulares y cerebrales de España. Además está su puesto como codirectora de la Fundació Institut Guttmann, dedicado a brindar tratamiento y rehabilitación a pacientes con lesiones en la espina dorsal. Sin embargo, la doctora Montserrat Bernabeu, ha saltado a las planas internacionales no por su brillante labor e impecables credenciales, si no por ser madre del exjugador Gerard Piqué y suegra de Shakira —con quien el deportista nunca estuvo casado, pero quien procreó dos hijos y una vida en común durante aproximadamente una década—. Lógicamente todo lo que diga y haga la doctora Bernabeu llama la atención y ahora está llamando la atención porque ha ofrecido su primera entrevista televisiva tras la mudanza de sus nietos Sasha y Milan a Miami, Florida, al lado de su madre. Hablando con el show Col·lapse, de la cadena catalana Catalunya TV-3, Bernabeu hizo referencia estrictamente de su quehacer la doctora elaboró en su campo, su tarea, sus estudios y el hecho de que su labor médica la hace "muy feliz". Pero, invariablemente , la charla ha caído en el terreno fangoso de su hijo y la relación con la cantante colombiana con quien se ha dicho en múltiples sitios e incluso a raíz de polémicos videos, que Bernabeu no sostiene una buena relación. "Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar", respondió clara y rotunda la doctora. "Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer". Montserrat Bernabeu Credit: Screengrab TV-3 Cabe destacar que según múltiples fuentes en España Bernabeu pidió un favor muy especial sobre Shakira: y este era que no se discutieran temas personales respecto a ell durante el transcurso de la charla, lo cual su anfitrión, el periodista catalán Ricard Ustrell, obedeció en la medida de lo posible. MONTSERRAT BERNABEU & JOAN PIQUE Credit: Ipa Press/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El único momento en que la charla cayó en el tema personal tuvo que ver con el traumatismo que sufrió Piqué en el estadio del Camp Nou, de Barcelona, en el 2012. "Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso", explicó su madre visiblemente emocionada. "Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante". Las declaraciones de la doctora surgen casi paralelamente con las imágenes que se han filtrado a la red de Shakira con sus hijos y que muestra cómo llevan su nueva vida en Miami, FL. Todo esto en medio de otro sorpresivo giro en el caso del régimen de visitas de Gerard Piqué a sus hijos, pues se ha revelado que el exjugador tendría un 'as bajo la manga' que podría usar para cambiar dicho acuerdo y poder ver a sus hijos con mayor frecuencia, ¡uy!

