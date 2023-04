Pequeño 'detalle' cambiaría por completo el acuerdo entre Gerard Piqué y Shakira sobre el régimen de visitas de sus hijos Un punto poco conocido del acuerdo entre el exfutbolista y la cantante colombiana sobre las visitas paternas de sus hijos en Estados Unidos podría cambiar las reglas del juego, ¿piensa aprovecharlo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen ya dos semanas desde que Shakira le dijera adiós a Barcelona para mudarse a Miami, FL., con sus hijos Sasha y Milan, surgen reportes de la "arma secreta" que tendría Gerard Piqué respecto a su acuerdo de visitas paternales a sus hijos y que, de ser usada, lo cambiaría todo en el acuerdo al que había llegado la expareja. Así lo reporta la prensa local citando a Ricardo Tamborero, el prominente abogado y director del bufete jurídico que asesora al exfutbolista en estas cuestiones. Según el acuerdo firmado en noviembre pasado, Milan y Sasha podrán pasar tres períodos vacacionales con su padre y estos deberán seguir el año escolar de los menores. Estos son el Día de Acción de Gracias, y los recesos de Invierno o Navidad y el de la Semana Santa o Spring break, según dicta el calendario escolar en Estados Unidos, país donde ahora residen los pequeños al lado de su madre. La custodia también autoriza al exjugador el pasar diez días de cada mes con sus hijos más una división 70/30 del porcentaje total de las vacaciones veraniegas de los chicos a favor del padre, según cita el diario español La Vanguardia. El acuerdo habría sido firmado bajo el entendimiento que Piqué permanecería en Barcelona y su ex en Estados Unidos. Pero según dicha fuente existe un 'pequeño' detalle que lo cambiaría todo, si que es el padre decide utilizarlo como estrategia. gerard piqué Credit: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este consiste en que si Piqué decide mudarse a Miami por cuestiones personales o laborales, entonces el convenio "establece que la situación cambiaría por completo y quedaría extinguido todo lo contado anteriormente, que sería sustituido por un régimen de custodia plenamente compartida". Es decir que a Shak le tocaría compartir el tiempo con sus hijos más allá de lo acordado previamente. Según fuentes en España Piqué no estaba nada contento con la partida de sus hijos y su ex, aún a pesar de que ya había un acuerdo de por medio. Ahora solo falta esperar a lo que ocurra tras la anunciada reunión de Tamborero con el equipo legal de Shakira y que según se informó hace días tendría lugar al concluir las vacaciones de Semana Santa.

