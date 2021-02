Close

¡Geraldine Bazán sorprende a su hija pequeña con una fiesta de cumpleaños de ensueño! La actriz organizó un día completo de festejos en casa para su benjamina Miranda en el que no faltaron los regalos, los amiguitos, la diversión ¡y mucho amor! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Geraldine Bazán anunciaba su segundo embarazo. De eso hace ya más de 7 años. Su chiquitina Miranda llegaba a su vida para llenarla de alegría y completarla como madre. Con motivo de su séptimo cumpleaños, la actriz organizó tremenda parranda en casa en la que no faltó detalle. Desde primera hora de la mañana tanto ella como su hija mayor Elissa sorprendieron a la pequeña con regalitos y momentos enternecedores de los que dejaron constancia en las redes. La sonrisa de felicidad de Miranda era digna de ver. A su fiesta de princesa no faltaron sus amiguitas más allegadas y un manjar de dulces y comida con una pinta estupenda. Cabe destacar que gran parte de esa preciosa sorpresa la preparó su hermana mayor, quien también cumplió 12 años hace unos días. La adolescente se entregó por completo y adornó la casa de mensajes y carteles preciosos para la cumpleañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Globos, luces, donuts por todos lados y, sobre todo, una tarta riquísima fueron algunos de los ingredientes principales de esta fiesta tan especial. Por supuesto, no faltó Ángel Claude Bazán, hermano de la artista y otro de los grandes cómplices de esta celebración tan llena de amor y color. Geraldine ha demostrado ser una madre devota de sus hijas a las que cuida y mima de una forma entrañable. ¡Felicidades a las tres mosqueteras por formar tan hermoso equipo!

