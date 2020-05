Geraldine Bazán pregunta si debe dejar a su hija pintarse el pelo ¡y menuda se lía! La actriz llegó a un acuerdo con su hija mayor Elissa de cuántos likes debería conseguir para permitirle pintarse el pelo y el debate está servido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Madre mía la que se ha montado en redes! Ya sabemos que Geraldine Bazán es una máquina en esto de alborotar Instagram con sus publicaciones. Haga lo que haga siempre es de lo más comentado, sobre todo en lo que a looks y tendencias de moda se refiere. En esta ocasión el asunto que ha generado un gran debate tiene que ver con su ya no tan pequeña Elissa. La pequeña quiere pintarse el pelo sin decolorárselo, dato importante, y claro le ha pedido permiso a su mami, que no parece muy convencida en el video. Son edades de llegar a acuerdos entre padres y adolescentes, y estas dos bellezas parece que han llegado a uno. La mayor de sus dos hijas le ha propuesto una serie de ME GUSTA para que le dé el visto bueno y pueda hacerse ese cambio en el cabello. "¿Desde cuándo los permisos se obtienen así con LIKES?", escribió divertida la artista. Eso mismo se preguntan sus seguidores que en un número elevado le recomendaron que no le dejara y, sobre todo, fuera firme. "Que no cometa ese error, por favor", "Hay cosas que no se pueden y no son discutibles. Todo a su edad", le han sugerido por un lado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas opiniones que contrastan con las de quienes aseguran que los tiempos cambian y que hay que darle libertad a nuestros hijos para elegir. El debate y la polémica están servidos por igual. Madre e hija, todas unas estrellas del Tik Tok, dejaron esta propuesta en la famosa aplicación para ver qué veredicto les dan sus seguidores. ¿Convencerán a Geraldine para que consienta el deseo de su princesa? ¡Seguiremos informando!

