Geraldine Bazán: ¿hay algo mejor que tener tan solo una hija? La ex de Gabriel Soto nos dejó con la boca abierta al explicar que ser mamá de una niña no era lo máximo en la vida, ¿por qué? Te sorprenderá respuesta Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de terminar un año complicado para todos y Geraldine Bazán lo sabe. Especialmente las últimas semanas del 2020 han sido muy estresantes para la actriz. “¡Vamos con todo, 2021! Adiós 2020, no te vamos a extrañar nadita!”, escribió junto a sus pequeñas en un exclusivo avión que las fletó rumbo a unas vacaciones para recibir unidas el año nuevo. Y es que diciembre terminó siendo para ella un mes muy difícil, no solo porque el papá de sus hijas, Gabriel Soto, se convertía en el centro de un escándalo por un video escabroso… además, estas Navidades le tocó pasarlas lejos de sus niñas, a quienes en esta ocasión les tocó convivir con su papá y seguramente también con su eterna antagonista, Irina Baeva, durante unas fechas demasiado entrañables. Así de hermosas celebraron el fin de año en la playa, por fin juntas, las tres mosqueteras… Nada hace más feliz a Geraldine Bazán que pasar tiempo de calidad con sus hijas y es una de las cosas que sus fans más admiran: la fortaleza con que se armó tras la mediática separación de Gabriel Soto y la forma en la que está sacando adelante a sus inseparables tesoritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso… ¿cómo puede ser que ahora diga que hay cosas mejores que tener una hija? Así de bien lo explicó ella con una sencilla frase, bajo la simpática imagen donde se veía divertida jugando con ellas: “Sí… Hay algo mejor que tener una hija. ¡Tener dos!”, escribió. Y es que cuando más bella se ve, sin necesidad de grandes producciones o mostrando su espectacular cuerpo en los bikinazos que acostumbra a compartir, es cuando aparece feliz en la compañía de sus pequeñas. “Justo ahora, justo así… feliz término de año e inicio de un 2021 lleno de esperanza y motivación con todo lo aprendido. Amor y bendiciones para todos!! ❤”, deseó con este lindo retrato de su pequeña familia, en el que aparecía relajada y serena. ¡Feliz 2021!

