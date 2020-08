"¿Quién le dio vida a quién?". Geraldine Bazán hace su declaración de amor más romántica de todas La actriz ha compartido emocionada el amoroso gesto de su hija Miranda con ella. Un detalle que le ha llegado al corazón y que ha correspondido con estas palabras de amor de madre. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras ella vive y disfruta su soltería feliz y contenta, parece que el resto del universo quiere encontrarle novio ya mismo. Pero si hay algo que le sobra a Geraldine Bazán es amor y así lo ha demostrado recientemente. Tiene su corazón lleno y no ha dudado en presumirlo. Hace unos días compartía una de sus tantas sensuales y originales sesiones de fotos. En una de las más recientes, la actriz de 36 años parece rodeada de hojas. La imagen, que es digna de enmarcar, le ha valido la admiración de una de las personitas más especiales de su vida, su hijita Miranda. La pequeña, que quedó fascinada con el look de mami, ha querido seguirle sus pasos y hacer un retrato parecido. El resultado ha enternecido a su progenitora tanto que le ha dedicado una de las declaraciones de amor más bonitas entre madre e hija. "No hay nada más poderoso que un alma que está dispuesta a florecer. Si le dan a swipe ¡encontrarán la versión más hermosa de lo que les digo!", anuncia la feliz mamá. Y así mismo es, la siguiente imagen es la versión personalizada de su princesita. "La amo, amo tanto a mis hijas que cada ves que las veo me pregunto: ¿Quién le dio vida a quién?”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El detalle es para enamorarse y sentirse orgullosa. Tanto Miranda como Elissa son su razón de existir. Las niñas de sus ojos están pasando un verano de lo más entretenido con mami que siempre se las lleva de aventuras. Ellas son su mejor plan. Por ellas renunció al amor y prefirió pasar a su lado todo el proceso tras su separación de Gabriel Soto. De eso hace dos años y quizás esté más preparada para recibir la flecha de Cupido. Mientras eso se da, Geraldine tiene claro que no hay amor más verdadero que el de sus nenas. Lo demás puede esperar.

