Geraldine Bazán hace la competencia a su ex Gabriel Soto en un divertido video La actriz mexicana ha sorprendido con una cómica y sorprendente grabación casera con su hija mayor Elissa, al estilo de su exmarido pero ¿mejor? By Teresa Aranguez

Hasta ahora era solo Gabriel Soto quien nos tenía acostumbrados a sus bailes en redes con su hija mayor Elissa a través de la aplicación Tik Tok. Pero parece que ya no es el único. Su exmujer, Geraldine Bazán, se ha sumado a esa moda y se ha marcado tremenda coreografía con su pequeña. La actriz, actualmente trabajando en Puerto Rico, sorprendía con un video lleno de talento en sus historias de Instagram. La coreografía, liderada por su talentosa hija, es un derroche de sensualidad y pasos atrevidos. Ambas acaban en el suelo muertas de risa pero igualmente lo hicieron de maravilla, casi igual o mejor que Gabriel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor suele ser quien comparte este tipo de publicaciones más a menudo en su perfil. Padre e hija forman un equipo perfecto y el resultado salta a la vista. Aunque a Gabriel le ha costado hacerse con el estilo y el ritmo, finalmente parece que lo ha pillado. Buena maestra ha tenido, sin duda. A pesar de todo lo ocurrido, sonado divorcio, escándalo mediático y enfrentamiento en redes, ambos son unos excelentes padres que dan todo y más por hacer felices a sus chiquitinas. Después de una racha algo huracanada parece que las cosas entre ambos han vuelto a la normalidad por el bien de sus princesas. Ellas son su prioridad y las imágenes hablan por sí solas.

