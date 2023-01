Geraldine Bazán revela cómo habla de la sexualidad con sus hijas Tras tener dos hijas, Geraldine Bazán revela cómo habla con ellas sobre temas como la sexualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Del matrimonio que mantuvieron Geraldine Bazán y Gabriel Soto nacieron dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. La primera ya es toda una adolescente, mientras la menor está en camino de serlo. Ante ello, la actriz debe preocuparse por darles todas las herramientas que las ayuden a crecer de la mejor manera; eso incluye hablarles de temas sexuales. "Elisa ya es una adolescente, tiene sus planes, mencionó Bazán a los medios de comunicación. "Creo que todo es un aprendizaje. Nadie nacemos sabiendo ser papás y, ahora, en estas generaciones que están, de verdad, tan avanzadas, veo a los adolescentes de 13, 14 años y digo 'oh'". Geraldine Bazán Geraldine Bazán con sus hijas Elissa y Miranda | Credit: IG/Geraldine Bazán La actriz confesó que tanto ella como su exmarido buscan guiarlas de la mejor manera, para evitar que busquen información errónea que pueda afectarlas. "No es que me asuste porque todos hemos pasado por la adolescencia. Lo que pasábamos nosotros a los 16, 17, lo están pasando ahorita a los 13. Sí, estoy aprendiendo, pero como siempre les he dicho, la confianza, el diálogo, el hablar", enfatizó. "Que ellas tengan la confianza para acercarse a mí o a su papá para hablarnos de cualquier cosa. Y también que se hablen las cosas sin tabú y que tengan la información necesaria en casa".

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su cumpleaños número 40, que celebrará este 30 de enero de 2023, Geraldine Bazán asegura sentirse muy bien y no sabe si hará una gran fiesta porque "he festejado durante el año"; pero asegura que está disfrutando este momento en su vida. "Creo que mientras vivas tu día a día intensamente y tu vida intensamente, y cada etapa al cien por ciento, no tiene por qué pesarte [la edad]", mencionó. La verdad es que siento en la mejor etapa de mi vida; soy una mujer madura, con muchos aprendizajes. Físicamente, me siento en la mejor etapa de mi vida. Me siento muy bien, muy sana, muy contenta. Así que no me pesa la edad.

