Close

¡Geraldine Bazán sorprendió a su hija Elissa Marie con fiesta de cumpleaños en el set! ¡Así fue la emotiva celebración de la primogénita de la actriz y Gabriel Soto el día que cumplió 12 años! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebraran a su primogénita en las redes con ocasión de su duodécimo cumpleaños, la mama de Elissa Marie llegó a sorprenderle al set donde se encuentra grabando su primer trabajo profesional como actriz . Ya antes, su mamá le había dedicado las más cariñosas palabras desde su cuenta de Instagram: ""Este pedacito de mi alma hoy ¡¡¡ya cumple 12!!! Mi corazón aún se resiste a verte crecer tan rápido pero también se llena de amor y orgullo cada día por ti hija mía, Elissa Marie. Te amo y me siento tan afortunada y bendecida de que juntas, de la mano, aprendamos y disfrutemos la aventura de verte crecer, guiarte y acompañarte", escribió emocionada la actriz. "Soy muy feliz de ser tú mamá. ¡Feliz cumpleaños Elissa!". También su papá le había dedicado un cariñoso mensaje desde sus redes: "No puedo creer lo grande que ya estás hija mía. Gracias por llenar mi vida de amor con ese brillo tan especial de tu alma. Te deseo toda la felicidad del mundo mi amor. Siempre voy a estar ahí para apoyarte y amarte. Happy Birthday baby girl. Te amo con todo mi corazón, hija" comentó el famoso actor, prometido ahora con Irina Baeva. Image zoom Credit: Geraldine Bazan/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero fue al final del día que Geraldine Bazán compartió este tierno video en el que mostró como sorprendió con globos y pasteles a la jovencísima actriz, quien se fundió en un efusivo abrazo con su hermanita pequeña al verles llegar a su lugar de trabajo. "Cómo ya saben... Hoy Elissa está de cumple y recibe sus 12 años por primera vez en un set, así que para ella es un cumple muy especial", expresó orgullosa su mamá. "Gracias a todos los involucrados por hacer posible esta sorpresa", dijo compartiendo algunas menciones. ¡Felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Geraldine Bazán sorprendió a su hija Elissa Marie con fiesta de cumpleaños en el set!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.