¡Geraldine Bazán comparte espectacular sesión de fotos con sus hijas! ¡Deslumbrantes y derrochando glamur! ¡No te pierdas a las tres mosqueteras posando en una producción de película, con foto familiar de tres generaciones incluida! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué lindass son las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto! Elissa y Miranda van en camino de convertirse en dos bellísimas mujercitas y las últimas fotos compartidas por su mamá dan buena fe de ello. “¡Ya hacía falta un poco de glamur!” advirtió la mexicana al comenzar el día, mientras empezaban con la producción y se alistaban para posar frente a la lente del fotógrafo. Image zoom IG Geraldine Bazán Bajo el hashtag #mosqueterasglam la actriz de Corazón Salvaje nos dio una probadita de uno de sus próximos proyectos en camino, esta vez junto a sus pequeñas. Primero vestidas con tonos metálicos y después de rosa, así de espectaculares lucían las tres mosqueteras: Image zoom IG Geraldine Bazán Ya que estaban tan hermosas para la ocasión, Geraldine quiso aprovechar para tomarse una instántanea junto a su mamá, mientras recordaba que esta semana se celebró el día de las hijas. Al estar presente la abuelita, aprovechó para hacer un chistoso juego de palabras: “Ayer fue día de las hijas y de las hijas de su madre también…”, escribió con el doble sentido típico del humor mexicano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así se distraían entre toma y toma para pasar el tiempo con nuevos vestidos: Las fans de Geraldine Bazán aman que ella comparta momentos como estos. Así les agradeció la actriz hace poco en sus redes: “¡Gracias por sus comentarios, amor y buena vibra siempre! ¡Qué les digo! Mis hijas me tienen loca de amor así que sí, ni hoy ni nunca dejare de presumirlas, son mi mayor orgullo. ¡Las amo!”.

