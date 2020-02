¡Geraldine Bazán comparte cómo ha sido el primer día de rodaje junto a su hija Elissa! La actriz nos mostró feliz cómo fue el primer día en el set de grabación junto a su hija mayor que debuta con ella como actriz. ¡Qué tierno momento! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nos lo anunciaron felices hace unos días y por fin ha llegado el esperado momento. Geraldine Bazán contó emocionada a los medios que su hija Elissa debutaría como actriz junto a ella en su nuevo proyecto. A través de sus redes la actriz ha compartido con mucha alegría cómo ha sido esa primera reunión y toma de contacto de su pequeña con esta divertida aventura que emprende. Madre e hija posaron entusiasmadas y de lo más sonrientes desde el camerino antes de ponerse en marcha. “Te amo”, le dijo orgullosa la actriz a su chiquitina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de esta preciosa foto en la que irradian dicha a raudales, grabaron un divertido video donde se ven de lo más cómplices. “Estamos aquí en el camerino y muy contentas”, expresó Geraldine abrazada a su princesa. Como toda una profesional, Elissa se veía muy atenta a todas las indicaciones y entregada a esta oportunidad que supone sus primeros pinitos en la profesión. Le vimos el año pasado intervenir en una escena de la telenovela de su padre Gabriel Soto, Soltero con hijas, y ahora le toca algo un poquito más desarrollado con su madre. Con el talento que tienen sus padres, estamos seguros que la jovencita lo hará de maravilla. ¡Mucha suerte y a disfrutar a tope! Advertisement

