¡Más vale tarde que nunca! ¡Las hijas de Geraldine Bazán le celebraron su día de las mamás! Aunque las hijas de Gabriel Soto pasaron el día de las mamás junto a Irina Baeva, durmieron en casa de Geraldine Bazán y estos fueron los planes de las tres mosqueteras. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gracias a los divertidos videos que publica Elissa, la primogénita de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, supimos que sus hijas estuvieron el fin de semana en la casa que el actor tiene en Acapulco y donde se encuentra con Irina Baeva disfrutando del confinamiento por la cuarentena del coronavirus. Pese que las hijas de Geraldine Bazán no pasaron al parecer junto a ella la significativa fecha del Día de las Mamás, por fin en la noche la actriz pudo celebrar con sus pequeñas con un pijama party y una deliciosa cena a base de un delicioso sushi. “Mamá day mood...#mosqueteras, pj’s, sushi, peli... El mejor plan ❤❤❤”, escribió la mamá bajo la dulce foto que compartió, feliz sin duda por el reencuentro con sus hijas a las que debe haber extrañado mucho durante el fin de semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al día siguiente, en la mañana del lunes, las niñas sorprendieron a su mamá trayéndole el desayuno a la cama, como vimos en sus stories de instagram. Después de pedirle que cerrara los ojos, llegaron hasta ella con un copioso desayuno. “Wow! ¡Que súper desayuno oigan! ¡Pero ya el día de la madre pasó, fue ayer!” Al contestarle que no pudieron estar con ella, Geraldine les preguntó: “¿Me van a festejar todo el mes? ¿Seguro? ¡Gracias! ¡Las amo! ¡Qué delicia!”, exclamó feliz de sentirse tan querida. El día anterior, Gabriel Soto no estuvo exento de controversia en las redes al felicitar públicamente en su cuenta a su ex por ser la mamá de sus hijas y acto seguido poner un nuevo post en el que felicitaba a Irina Baeva por ser la “la mamacita más mamacita”, cosa que no sentó muy bien a los fans de la primera.

