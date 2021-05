Georgina Rodríguez recibe un tierno regalo por el Día de las Madres ¡adivina qué es! Te daremos una pista: el tesoro que recibió la pareja de Cristiano Ronaldo no es oro, no es plata, ni es de Chanel, pero tampoco tiene precio, ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2 de mayo se ha celebrado en España el Día de las Madre. Y una de las festejadas ha sido Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, quien emocionada se apoderó de sus redes para compartir la tierna sorpresa que recibió de sus pequeños Cristiano Jr., los gemelitos Eva María y Mateo, y la pícara Alana Martina Santos Aveiro. Lejos de tratarse de los lujosos y extravagantes regalos a los que la modelo nacida en Argentina nos tiene acostumbrados los peques le regalaron un sencillo pero absolutamente tierno bouquet de flores que le derritió el corazón. Por ese motivo Georgina no ha dudado en compartir las imágenes con sus millones de seguidores en la red. ""Mamá" es mi nombre favorito. Que todos los días sean bonitos. Nosotros hemos disfrutado mucho", exclamó Rodríguez al colgar una serie de fotos mostrando el tierno ramito que recibió de manos de su hija Alana Martina. Los hijos de Cristiano Ronaldo y su vida familia con Georgina Rodríguez son su más absoluto y más grande tesoro: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe señalar que Cristiano Ronaldo no apareció en el post celebratorio, cosa que no pasó desapercibida por los fans. El futbolista se encuentra en el ojo del huracán por las acusaciones en su contra hechas por parte de la exmodelo Kahtryn Mayorga quien acusó al futbolista portugués de violarla en el 2009 en un hotel de Las Vegas, NV. y quien, como se reportó hace unos días, le exige $78 millones por medio de una demanda.

