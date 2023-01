Critican a Georgina Rodríguez por compartir foto de su hijo de 5 años usando un arete: "No lo dejan ni ser niño" La foto ha causado que los fans se enfrasquen en una discusión: ¿Es o no es correcto que el niño tan pequeño lleve un arete? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recién mudada a Arabia Saudita y comenzando una nueva etapa en su vida, Georgina Rodríguez enfrenta una nueva polémica. Se trata de una aparentemente inocente publicación en sus redes que ha generado una ola de comentarios por un pequeño detalle que los usuarios de la red notaron en uno de sus hijos pequeños y que no ha agradado. La foto en cuestión apareció en las redes de la pareja de Cristiano Ronaldo hace un par de días, pero la controversia no cede. En la imagen en cuestión se observa al pequeño Mateo, de 5 años, plantándole un tierno besito a Esmeralda, la Benjamina del clan del futbolista portugués. Pero entres los miles de comentarios y los más de 3,5 millones de "likes" que generó la imagen destacan las críticas a la estelar pareja por presentar a su hijo usando un arete a tan tierna edad. "No lo dejan ni ser Niño y ya le ponen aretes. Son 5 años por Dios", exclamó uno de varios airados internautas. Lógicamente no faltaron quienes salieron a defender a la pareja. "Me pregunto ¿Qué es lo que determina si es correcto o incorrecto que un niño tenga arete? ¿Por qué es incorrecto que un niño tenga una arete? ¿Quién dice que eso está mal? ¿En dónde está escrito?", acotó un férreo defensor del post. Mateo y Esmeralda hijos de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Credit: IG/Georgina Rodríguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La controversia surge a solo días de la mudanza de Ronaldo y su pareja con sus cinco hijos a Arabia Saudita donde el jugador ha firmado un contrato multimillonario con el equipo Al-Nassr. Los fans de Georgina están al pendiente ahora de lo que va a ocurrir con la modelo ahora que se ha mudado a dicho país y donde deberá seguir un estricto protocolo de vestuario según el precepto musulmán. Según fuentes locales "El Bicho" como apodano a Ronaldo, se ha instalado con su clan en una lujosísma torre para ocupar una suite de 17 habitaciones, cine y mucho más mientras espera a mudarse a una mansión.

