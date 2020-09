¡George Seely avisa que visitará a Marlene Favela y a su hija Bella! El papá de la hermosísima Bella aseguró que pronto tomará un vuelo para ver a la actriz y a la hija de ambos. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aparece y desaparece de las redes con demasiada facilidad, pero siempre que se asoma a su cuenta de instagram, George Seely, papá de Bella Seely y ex de Marlene Favela, no deja a nadie indiferente. Igual pone fotos que las borra; lo mismo sigue a unos cuantos, que deja de seguir a todos… Y su última hazaña fue regresar ayer para seguir solo a su bebé y deshacerse en halagos hacia su hija y su ex. ¿Supone esto un posible acercamiento de la pareja? Image zoom Marlene Favela y George Seely Mezcalent; Instagram Marlene Favela Marlene Favela no consigue que nada ni nadie le robe la sonrisa y después de decir lo que tenía que decir y anunciar su separación, hizo mutis por el foro y se dedica a su pequeña en cuerpo y alma, quien acaba de cumplir once meses, mientras triunfa en los negocios con su nueva faceta empresarial. Image zoom IG Marlene Favela Por el contrario, a George Seely le encanta sembrar el desconcierto, nadie sabe si a propósito o de forma natural, pero hoy contestó a los seguidores que le increpaban, tanto para bien como para mal. Entre todas las respuestas, una dejó a sus seguidores boquiabiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de sus seguidoras le sugirió: “¡Agarra un vuelo! ¡Incluso Marlene estará feliz de verte!” a lo que sorpresivamente el australiano contestó: “¡Pronto!” Image zoom En otro momento contestó cargado de ironía, a juzgar por su emoji risueño, cuando alguien le culpó diciéndole: “¡El tiempo pasa! La niña ni te conoce ni sabe por qué le abandonaste!” A lo que él contestó: “¡Pero estoy seguro de que ya se lo dirás tú!” Image zoom IG George Seely ¿Cuál será el próximo movimiento del papá de Bella? Imposible saberlo.

Close Share options

Close View image ¡George Seely avisa que visitará a Marlene Favela y a su hija Bella!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.