Los principitos George, Charlotte y Louis ¡debutan en la alfombra roja! ¡Qué aplomo de los principitos! Valientes y sin mostrar miedo desfilaron frente a los fotógrafos y el público ¡ y aquí tenemos las imágenes! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desfilar frente a decenas de fotógrafos bajo los reflectores y frente a desconocidos es algo que no todos podemos hacer tan fácilmente. Pero este fin de semana se demostró que los príncipes George, Charlotte y Louis tienen madera para encabezar estas funciones como todos unos profesionales. Y sin miedo ni nervios visibles lograron hacer por primera vez juntos su debut en una alfombra roja. La esperada ocasión que se había aplazado a causa de la pandemia llegó casi, casi como regalo de Navidad al surgir las imágenes de los tres pincipitos en una función de gala en Londres. "El Duque y la Duquesa y su familia acudieron a una función especial de The National Lottery’s Pantoland en el [teatro] The Palladium, que se ofreció para agradecer a los trabajadores esenciales y a sus familias por el fenomenal esfuerzo que han realizado este año", expresó por medio de su cuenta oficial de Instagram el príncipe William, Duque de Cambridge al compartir la noticia con una serie de lindas instantáneas con sus hijos y su consorte, Kate Middleton. En las fotos se aprecia al príncipe George, tercero en línea al trono de Inglaterra, de 7 años, con su hermana, la princesa Charlotte, de 5 años, y el príncipe Louis, de 2, tomados de las manos y flanqueados por sus papás. Con rostro sereno y mostrando curiosidad por momentos, los tres pequeños caminaron con aplomo al pasar frente a malabaristas y demás elenco del show mientras los clicks y los flashes de los fotógrafos sonaban incesantemente. Image zoom La familia de los duques de Cambridge al completo en el palco desde donde apreciaron el show: Image zoom Credit: AARON CHOWN/POOL/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes de la actuación el Duque pronunció un breve discurso para agradecer a aquellos que han realizado sacrificios alrededor del país para mantener al país funcionando y para brindar su apoyo a las comunidades a través de esta pandemia de COVID-19". Por cierto que los fans de la realeza británica no han ignorado los sencillos atuendos de los tres principitos. Los nenes vestidos con abrigadores suéteres y pantalones de vestir y su hermana apareció con un lindo vestido a cuadros que seguramente marcará tendencia. ¡Qué primor!

