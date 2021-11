¡El hijo de Francisca por primera vez en vivo en el estudio de Despierta América! El pequeño Gennaro acompañó a su mamá al trabajo para desear a todos un Feliz Día de Acción de Gracias. ¡El chiquitín se robó el show! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De tal palo, tal astilla. Así dice el refrán y así parece que podría ser con el príncipe de la casa de Francisca. El pequeño Gennaro hizo su debut televisivo en el estudio de Despierta América ¡y se robó todas las miradas! Y no solo eso, también se portó de maravilla. Aunque su mami estaba preciosa, el chiquitín opacó a todos los allí presentes con su sonrisa, su ternura y su ángel. Con motivo del Día de Acción de Gracias, la conductora dominicana quiso dar esta bonita sorpresa y agradecer a todos los espectadores en la mejor compañía, la de su bebé. Poco antes de salir, su mami le dio unas clases de qué hacer frente a las cámaras. Una situación que a Gennaro le hizo muchísima gracia. Francisca lo arregló como un galán y a su llegada a plató fue recibido entre carantoñas y palabras bonitas de los componentes del equipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de este precioso caballero, hubo otro niño que también dijo presente en este momento tan especial y fue Ford, el hijito de Pamela Silva. Estos dos futuros presentadores en potencia estuvieron al lado de sus mamis en este día lleno de amor y gratitud. Un auténtico regalo para ellas que pudieron tenerlos a su lado y para los espectadores por la imagen tan bella que regalaron. ¡Feliz Día de Acción de gracias a todos!

