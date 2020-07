¡Las gemelas de Carlos Ponce cumplen 18 años y su padre lo celebra por todo lo alto! El actor compartió unas entrañables imágenes junto a sus princesas a las que dedicó unas palabras llenas de amor y orgullo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es divertido y dicharachero como pocos, pero Carlos Ponce cuida cada milímetro de su vida privada. Protector de esa parcela y de los suyos, en esta ocasión tan especial sí quiso compartir un momento muy personal y especial con sus fieles seguidores de las redes. Sus preciosas gemelas, Sienna y Savannah por fin han cumplido los 18 años. Sus dos princesas se han convertido en dos mujeres de bien y responsables que tienen a su papi con la baba caída a cada rato, con toda la razón. El actor celebró sus 18 primaveras con su público a través de unas entrañables imágenes de las jovencitas y unas palabras cargadas de amor de padre. "Mis niñas hacen 18 años hoy. Dios siempre me ha bendecido... pero con ustedes chicas, él me enseñó cuánto me ama. Las AMO", escribió emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos se convirtió en papá adoptivo de estas dos princesas en el 2003, un hecho que transformó su vida y llenó de bendiciones para siempre. "Estas niñas son mi sangre y son mi todo. La gente se te acerca y te dice ‘¡qué bonito lo que hiciste!’ y no tienen la menor idea de que lo bonito fue lo que hicieron ellas por nosotros. La gran bendición es nuestra", aseguró el actor hace en una entrevista hace años en el programa de televisión Don Francisco Te Invita (Telemundo). Savannah está hecha toda una fotógrafa profesional cuyas imágenes hemos tenido el placer de publicar en nuestra edición impresa. Tiene un futuro prometedor en esto de la imagen, y si no, vean. ¡Muchísimas felicidades a ambas, les deseamos un año lleno de salud, amor y felicidad a raudales!

