Por primera vez una bebé adoptada ha sido elegida como la "Bebé Gerber" del año ¡Mira qué divina es! Te presentamos a Magnolia Earl, la ganadora del concurso Gerber 2020. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por primera vez en la historia del concurso anual para encontrar a un nuevo bebé Gerber, la empresa ha elegido a una bebé adoptada. Su nombre es Magnolia Earl ¡y es absolutamente adorable! La empresa que dede hace más de 60 años produce alimentos para bebé e infantes anunció que la ganadora proviene de Ross, California y que se convierte así en la décima bebita en ganar el concurso, que desde el mismo número de años se realiza por medio de fotografías que envía el público a Gerber. Y vaya que si es un honor: la nena fue elegida entre 327,000 imágenes sometidas por papás de todo el mundo que querían ver a su bebé entre este selecto grupo de bebés extra adorables. "[Magnolia] capturó los corazones del panel de jueces por su expresión de alegría, su sonrisa juguetona y su mirada cálida que atrapa", exclamaron los organizadores por medio de un comunicado emitido por redes. El anuncio es motivo doble para la familia de la menor de once meses, pues este sábado celebrará su primer añito de vida, algo que sin duda sus orgullosos padres festejarán con aún mayor gusto. "¡El nueve de mayo [de] 2019 recibimos una llamada de la agencia de adopción de que había una madre que había entrado en parto y que quería hablar con nosotros!", exclamó Courtney Earl, la madre adoptiva de la bebé. "Nos apartamos de la carretera, tuvimos la oportunidad de conectar con sus increíbles padres biológicos y en un par de horas esta dulce niñita nació". Image zoom Gerber SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ganar este concurso es muy especial para la historia de nuestra familia. Ganar el concurso de foto es una oportunidad para decirle a Magnolia la historia y arrojar luz a todas las hermosas y diferentes maneras en que una familia se hace", añadió la mamá que también tiene dos hijas más adoptadas: Whitney, de doce años, y Charlotte, de ocho. Gracias a su título la hermosa bebé recibirá un premio de $25,000 en efectivo -nada mal=, además de $1,000 en ropa de la marca Gerber, $1,000 en vales para Walmart; y dos teléfonos nuevos de Verizon con un servicio gratuito de un año completo ¡Qué bien! .

