¡Qué nivel! Galilea Montijo invita a la ex de su marido a celebrar el Día de la Madre La actriz y presentadora mexicana tuvo como invitada especial a Paola Carus Contreras —exmujer de Fernando Reina— en el Programa Hoy ¡y hasta trajo a su hijo Mateo! By Mayra Mangal Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A diferencia de lo que ocurre entre celebridades como Geraldine Bazán e Irina Baeva, que tienen en común una relación con el mismo hombre, Galilea Montijo y la ex de su marido parecen llevar una relación más cordial e incluso amigable. Eso quedó demostrado durante una grabación del programa Hoy, en el que la coanfitriona nacida en Guadalajara tuvo a la chef Paola Carus Contreras como invitada especial para celebrar el Día de la Madre —que se celebra este domingo 10 de mayo— en el set, preparando uno de sus ricos platillos. Amable, sonriente y nada tensa Gali apareció radiante al lado de quien fuera la mujer del político mexicano Fernando Reina durante seis años. El clip fue grabado en Acapulco, Guerrero, donde reside la chef Carus y ambas mamás estuvieron acompañadas del también chef y experto en banquetes Felipe Peralta.Y como para no dejar duda alguna de que ambas damas se llevan bien, Gali compartió no uno, sino dos videos en los que aparece al lado de la ex de su marido. Incluso, en uno de ellos solo aparecen las dos y acompañadas de Mateo Reina Montijo, el hijo que la presentadora de Televisa procreó con el político mexicano. El video de Paola Carus al lado de Galilea Montijo y su hijo Mateo, que ya está enorme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus entradas, Galilea se refiere a la ex de su marido como "mi Pao" y enfatiza su destreza y maestría en la cocina, sin dejar a dudas su admiración por la que calificó como una chef y "gran experta en repostería". Carus y Reina se separaron en el 2011 y en un principio la relación entre ambos fue bastante tensa, según indicaron medios en aquel tiempo. Pero al parecer los años han logrado sanar las heridas para esta expareja que tuvo dos hijos: Alexis y Claudio.

