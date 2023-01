Exclusiva: Mateo, el hijo de Galilea Montijo ¿sabe que su mamá es famosa? ¡Ella responde! La flamante "investigadora: de ¿Quién es la máscara? habla con PEOPLE VIP de su participación en el show de Televisa y revela en qué momento se dio cuenta su hijo de su fama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión de habla hispana. Y gracias a su participación de muchos años en el programa matutino Hoy de Televisa, en Ciudad de México, la jaliscience Galilea Montijo ha sabido mantenerse en el gusto de ese público que la ha seguido en las buenas y en las malas. Este 2023 nuevamente en los cuernos de la Luna al integrarse al grupo de "investigadores" de ¿Quién es la máscara?, uno de los estrenos más anticipados del año. Ahí Montijo une fuerzas con Yuri, Carlos Rivera y JuanPa Zurita para descubrir a la misteriosa celebridad que esconden las espectaculares máscaras del show. La suya es una carrera que también ha tenido que balancear con el papel de madre y esposa, con su marido, Fernando Reina, y su hijo preadolescente, Mateo. Por cierto que a pesar de la enorme fama de su mamá, el menor está no solo acostumbrado a ello, si no que de momento no tiene interés alguno en estar en el ojo público. "Desde bebé como estuvo conmigo en los foros, ahí lo presente en [el programa de concursos] Pequeños Gigantes...ha crecido en los foros, para él es normal que su mamá salga en tele", explica Montijo al respecto al aparecer en el programa People VIP de People en Español, sexta temporada. "Cuando me pedían fotos en la calle él me decía: 'Mamá, ¿por qué te piden fotos?'", prosigue. "Pero ahora ya lo ve normal. Ahora ya es preadolescente, le gustan las jovencitas [y] ahora él es el que me dice: 'Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleve [a los foros]'". ¡Mira la entrevista completa con Galilea Montijo en People VIP arriba! Galilea montijo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

