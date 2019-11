Galilea Montijo celebra la primera comunión de su hijo y sus dos hijastros By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La presentadora y actriz mexicana tiró, como se suele decir, la casa por la ventana el pasado fin de semana para celebrar la primera comunión de su hijo Mateo, quien recibió el sacramento de la Eucaristía junto a sus dos hermanos. ¡Mira las imágenes! Empezar galería Primera comunión Image zoom Instagram Galilea Montijo En un mismo evento Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina celebraron el pasado sábado en México la primera comunión de sus hijos. “Felices mi Fernando Reina y yo celebrando la primera comunión de los hermanos Reina”, escribió feliz Galilea junto a esta instantánea que compartió en Instagram en la que posa, entre otros, con su hijo Mateo y sus dos hijastros, a quienes la carismática presentadora mexicana cuida y protege como si llevaran su sangre. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Invitados Image zoom Instagram Raúl Araiza Muchos de los compañeros de trabajo de Galilea en el programa Hoy asistieron, como era de esperarse, a la primera comunión, entre ellos Raúl Araiza. “Como siempre hermana mía tus eventos son únicos. Mi Gali te amo”, expresó el actor y presentador mexicano por medio de su perfil de Instagram. 2 de 11 Applications Ver Todo Más invitados Image zoom Instagram Magda Rodríguez Otra de las invitadas fue la productora de Hoy, Magda Rodríguez, quien compartió varias imágenes del evento a través de sus redes sociales. “Hay fotos que hablan más que mil palabras. Cómo te quiero mi Gali”. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Foto del recuerdo Image zoom Instagram Magda Rodríguez Aquí podemos ver precisamente a Magda posando con uno de los protagonistas del evento: el hijo de Galilea. “Te adoro Mateo. Felicidades”, escribió la productora. 4 de 11 Applications Ver Todo Lluvia de celebridades Image zoom Instagram Magda Rodríguez El evento estuvo repleto de celebridades, como se puede apreciar a través de las diferentes imágenes que compartieron algunos de los invitados en redes. 5 de 11 Applications Ver Todo Gran anfitriona Image zoom Instagram Galilea Montijo Galilea es, sin duda, una gran anfitriona, algo que quedó demostrado una vez más durante la comunión de Mateo ya que la presentadora cuidó hasta el más mínimo detalle para que todo pudiera verse perfecto. Y así fue. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Entre amigas Image zoom Instagram “Aquí puro amor del bueno”, fueron las palabras con las que la actriz y conductora mexicana Roxana Castellanos, quien también estuvo presente en la primera comunión, acompañó esta instantánea. 7 de 11 Applications Ver Todo De lujo Image zoom Instagram Magda Rodríguez Todos los asistentes quedaron encantados con el evento y cómo no si todo parece que estuvo de lujo. 8 de 11 Applications Ver Todo Gran evento Image zoom Instagram Magda Rodríguez Galilea es un rostro muy querio tanto dentro como fuera del medio artístico y eso se notó. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Familia feliz Image zoom Instagram Galilea Montijo No hay duda de que la presentadora ha logrado formar un bello hogar junto a Fernando Reina y su hijo Mateo. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

