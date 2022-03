¡Gaby Spanic afirma que trataron de envenenarla junto su hijo! En una lacrimosa entrevista para Despierta América, la famosa actriz hizo impactantes declaraciones que no dejaron a nadie indiferente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En una sorprendente entrevista para Despierta América, Gaby Spanic anunció que pronto contará toda su verdad en un libro en el que relatará impactantes revelaciones acerca de su vida, incluyendo momentos de depresión y pensamientos suicidas. ¡También confesó que trataron de asesinarla junto a su hijo cuando éste era muy pequeño! Hace unos días, la actriz venezolana quien pelea desde tiempo atrás con Gustavo Adolfo Infante, compartió un comunicado en el que aseguraba que la justicia se había puesto finalmente de su lado en su pleito contra el famoso periodista. Ahora, debido a esta nueva entrevista con Despierta América, Gabriela Spanic vuelve a ser el centro de todas las miradas ante el prometedor libro que está por sacar. "Hay muchas Gabrielas en el mundo, que han pasado por esto, que han sido perseguidas y muchas cosas han quedado impunes", denunció. Gaby Spanic Credit: IG Gaby Spanic En cuanto al intento de asesinato que sufrió junto a su hijo, esto fue lo que adelantó: "Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquito de dos años envenenado también, y yo inflada como un globo y yo tenía que irme a trabajar". Según sus declaraciones, su propia asistente les suministraba el veneno mientras ella grababa una novela en la ciudad de México. "Y que la gente se burló de esto, algunas personas… Le decían de sus órganos pequeños, esto, aquello, lo otro… ¡Se me va a morir! ¿sabes?", dijo recordando los aterradores momentos. Gaby Spanic Gaby Spanic y su hijo Gabriel de Jesús | Credit: Instagram Gaby Spanic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuó sin poder contener el llanto: "Lo que nos hicieron fue asqueroso y cómo se reían de esto, de tantas cosas… Me amenazaron, se reían, apresaron a dos personas frente a mi casa, querían que saliera y encerrarme en la cárcel". Tremendas declaraciones de la actriz que han causado sensación en las redes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Gaby Spanic afirma que trataron de envenenarla junto su hijo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.