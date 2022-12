Gaby Espino se deja ver en compañía de su hija ¡y parecen hermanas! La actriz y conductora venezolana posó este jueves como pocas veces sucede en compañía de su primogénita Oriana a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Gaby Espino prometió que volvería a estar más activa en las redes sociales y lo ha cumplido. La actriz venezolana, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como Más sabe el diablo, tuvo este jueves una reunión familiar muy especial en la casa de su madre en Miami. ¿El motivo? La visita de su hermana menor Nelly, quien reside en México y viajó recientemente a Estados Unidos junto a su pareja para reunirse con su familia y celebrar una gran noticia. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent "Mi hermana chiquita se casa, aquí estamos haciendo una cenita", compartió Espino desde sus historias de Instagram, donde está a punto de superar los 13 millones de seguidores. "Obviamente hoy no se casa, hoy teníamos una cena en casa de mi mamá. Se casa a finales de mes. Llegaron hoy, ellos viven en México", detalló la también conductora y empresaria. Gaby publicó varias imágenes y videos de la reunión en los que presume de la compañía de diferentes miembros de su familia, entre ellas sus dos hermanas: Nelly y Andreína, quien es experta en marketing y se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales. Gaby Espino Gaby Espino y sus hermanas Andreína y Nelly | Credit: Instagram Gaby Espino En una de esas instantáneas, la actriz se deja ver como pocas veces sucede junto a su primogénita Oriana Lander, quien también estuvo presente en la cena familiar. La adolescente, quien cumplió este verano 14 años, posó de lo más sonriente al lado de su madre. Gaby Espino Gaby Espino y su hija Oriana | Credit: Instagram Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oriana nació en 2008 fruto de la relación que mantuvo Gaby con el actor venezolano Cristóbal Lander, quien reside en Venezuela junto a su esposa y sus 2 hijos varones.

