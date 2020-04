¿En qué momento creció tanto?: Gaby Espino presume lo grande que está su hija Oriana La primogénita de la actriz venezolana ha dado un importante estirón en los últimos meses y ya es toda una señorita. ¡Mira la foto! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Gaby Espino revolucionó este domingo las redes sociales al presumir a través de su perfil de Instagram de la compañía de su primogénita Oriana, quien está por cumplir 12 años. En la imagen, que logró más de 180 mil ‘me gusta’ y superó los mil comentarios en apenas unas horas, madre e hija posan de lo más sonrientes mientras celebran juntas el domingo de Pascua. “Mi bebé ya es grande, pero siempre será mi bebé”, escribió la protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Más sabe el diablo y Santa diabla junto a la instantánea. El enorme estirón que ha dado la primogénita de la actriz durante los últimos meses no pasó desapercibido entre las más de 10 millones de personas que siguen a Gaby en Instagram. “¿En qué momento creció tanto? Ya es toda una linda señorita”, comentó sorprendida una seguidora de Espino tras percatarse de lo grande que está Oriana. “Parecen hermanas”, se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron la publicación en la que madre e hija posan como pocas veces sucede. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del estirón que ha dado, otro de los aspectos más comentados de la imagen fue el gran parecido físico que existe entre la menor y su papá, el actor venezolano Cristóbal Lander. Muchos seguidores de la también presentadora e influencer coincidieron en opinar que Oriana es una copia exacta de su progenitor, solo que en versión femenina. “Es igualita a su papá”, comentó una fan de Gaby. Advertisement

