Gaby Espino y Jencarlos Canela celebran juntos el cumpleaños de su hijo Nickolas El hijo de Espino y Canela cumplió este domingo 11 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino tiene varios días señalados en el calendario como especiales. Uno de ellos es sin duda el 12 de febrero, día en el que su hijo menor, Nickolas, vino al mundo en el año 2012 fruto de su historia de amor con el actor y cantante de origen cubano Jencarlos Canela. La actriz, conductora, empresaria e influencer venezolana organizó este domingo una fiesta en su casa en Miami para celebrar en familia el cumpleaños número 11 de su retoño. Aunque no suele compartir imágenes de sus hijos a través de las redes sociales, la protagonista de exitosas telenovelas como Luna, la heredera, Más sabe el diablo y Santa diabla hizo una excepción ayer para felicitar públicamente al pequeño por sus 11 años de vida. La ocasión lo merecía. "Hoy cumple 11 mi mejor amigo", escribió Espino junto a las instantáneas. Gaby Espino Gaby Espino y su hijo Nickolas | Credit: Instagram Gaby Espino "Te amo con mi vida", agregó la actriz, quien es una de las solteras más codiciadas del 2023. Gaby Espino Gaby Espino y su hijo Nickolas | Credit: Instagram Gaby Espino Horas más tarde, a través de sus historias de Instagram, Gaby compartió algunos videos del festejo con detalles de lo que fue la divertida celebración en el jardín de su casa. En uno de esos videos la actriz se deja ver en compañía de su expareja y padre del cumpleañero, Jencarlos Canela, con quien mantiene una excelente relación de amistad. "Miren quién está aquí comiendo", presumió la estrella venezolana en redes. "Estamos celebrando el cumpleaños de Nickolas, ya, se creció el bebé", expresó. Nickolas Nickolas cumple 11 años | Credit: Instagram Gaby Espino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras varios años de noviazgo y un hijo en común, Gaby y Jencarlos anunciaron el fin de su historia de amor en 2014. Tal y como se encargaron de dejar claro en el comunicado que compartieron en su día, "no nos estamos separando porque cuando hay familia esa palabra no existe. Simplemente estamos decidiendo ser mejores amigos y seguir adelante".

