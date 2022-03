Gaby Espino celebra la primera comunión de su hijo Nickolas El menor de 10 años recibió el pasado fin de semana su primera comunión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Las celebraciones no cesan en el hogar de Gaby Espino. A mediados de febrero, la actriz y conductora venezolana celebraba por todo lo alto en su casa en Miami el cumpleaños número 10 de su hijo Nickolas, un festejo al que asistía el padre del cumpleañero, el actor y cantante Jencarlos Canela, así como las respectivas parejas de Espino y Canela. Apenas dos semanas después, la también empresaria ha vuelto a estar de celebración con su hijo nuevamente como protagonista, aunque en esta ocasión por un motivo muy diferente. Como ocurriera con su hermana Oriana en 2018, el menor de 10 años recibió el pasado fin de semana el sacramento de la Eucaristía mediante una ceremonia religiosa celebrada en Miami. La madre de Gaby, Mariela Rugero, compartió en las redes sociales una fotografía en la que aparece la actriz en compañía de sus dos hijos en este día tan especial como familia. Rugero acompañó la instantánea de unas emotivas palabras en las que expresa su emoción de ver a su nieto participando por primera vez en el sacramento de la Eucaristía. Gaby Espino Gaby Espino y sus dos hijos: Oriana y Nickolas | Credit: Instagram Mariela Rugero "Primera comunión de mi nieto amado Nickolas una ocasión muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Tener la enseñanza de la fe en Dios es lo más grande que podemos darle a nuestros hijos, es la diferencia entre el poder de la fe y la nada a quien aferrarse cuando lo necesitamos", escribió la abuela de Nickolas a través de su cuenta de Instagram. "Mi corazón está pleno de amor y felicidad por ti mi Nick amado, esta es como una espada invencible que llevas en tu corazón y que puede darte el triunfo en los momentos difíciles de tu vida. Nunca lo olvides, ya eres un guerrero de pura luz, Dios te bendiga mi amor", agregó. El papá de Nickolas, Jencarlos, también estuvo presente en la primera comunión de su hijo. Jencarlos Canela Jencarlos Canela con su hijo y Oriana en la primera comunión de Nickolas | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la ceremonia religiosa, los invitados se trasladaron a la casa de Gaby, donde estuvieron celebrando junto al menor este día tan importante en su vida como cristiano. Gaby Espino Gaby Espino en la Primera Comunión de su hijo | Credit: Instagram

