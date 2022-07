Gaby Espino celebra los 14 años de su hija Oriana con una fiesta a bordo de un yate La primogénita de la actriz y conductora venezolana cumplió el sábado 14 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent En la vida de Gaby Espino hay, sin duda, un antes y un después a raíz del 9 de julio de 2009. Ese día, la actriz venezolana se convertía por primera vez en madre con el nacimiento de su primogénita Oriana, fruto de su fallido matrimonio con el actor venezolano Cristóbal Lander. Parece que fue ayer cuando la también conductora e influencer posaba por primera vez en sus brazos con su hijita. Hoy, esa bebé que Espino presentaba emocionada al mundo en 2009 está convertida ya en una hermosa adolescente que justo acaba de cumplir 14 años. Oriana festejó el pasado sábado su cumpleaños número 14 con una fiesta en Miami a bordo de un yate a la que no faltaron sus amigas y algunos familiares, entre ellos por supuesto su hermano Nikolas y su mamá, quien fue la encargada de organizar el festejo. Gaby Espino Oriana y sus amigas | Credit: Facebook Gaby Espino "Feliz cumpleaños Ori. Te amo hija", escribió la actriz en sus redes sociales. Oriana Oriana, la cumpleañera | Credit: Facebook Gaby Espino Espino, quien supera los 12 millones de seguidores en Instagram, compartió algunas imágenes de la celebración, como el momento en el que la cumpleañera sopló las velas de su cake. Gaby Espino Gaby Espino en el cumpleaños de su hija | Credit: Instagram Gaby Espino Uno de los grandes ausentes fue el papá de Oriana, Lander, quien reside en Venezuela. El actor, no obstante, no tardó en felicitar públicamente a su hija a través de las redes sociales. "Hoy hace 14 años cambiaste mi vida para siempre, enseñándome el verdadero significado del amor, donde no es cantidad pero sí calidad, donde existen miradas que hablan y silencios que unen. Te amoooo mi cuchufleta, feliz cumpleaños", escribió Lander. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa del actor, Paula Bevilacqua, también se sumó a las felicitaciones. "Te conocí con 2 añitos y hoy te veo tan grande que no me lo creo, te amamos mucho. Feliz cumple a la princesa de la casa, Dios te llene de salud y de felicidad siempre", fueron las palabras que compartió la actriz, modelo y conductora venezolana desde su cuenta de Instagram.

