Buenas noticias para Gaby Espino. ¡Bebé en camino! Así ha compartido la actriz esta alegría La actriz venezolana ha revelado que va a ser tía. Su hermana gemela Andreína espera su segundo hijo del que ya nos ha adelantado el sexo. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La llegada de un bebé siempre es una noticia muy apetecible de dar. A través de las redes nos enterábamos de que Gaby Espino se convertía en tía otra vez. Su hermana gemela Andreíana adelantaba en su perfil de Instagram que por fin vería cumplido el sueño de ser madre otra vez, a sus 41 años. Y no sólo eso. En una emotiva publicación hacía público el secreto que todos los papis y familiares quieren saber, el sexo del bebé. ¡Es una nena! Lo que significa que la especialista en marketing tendrá a la tan ansiada parejita pues es mamá de otro hijo, Pedrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les comparto la parte 2, la más emocionante, cuando nos enteramos que es NIÑA. Creo que mis brincos lo dicen todo", expresó en su publicación la feliz mamá. Con un ¡voy a ser tíaaa!, Gaby también dejó saber la emoción de esta buena nueva para toda la familia. La actriz, también mamá de dos hijos, Nickolás y Oriana, seguro que le dará buenos consejos con la llegada de la princesa. Recordemos que la hija de Gaby es toda una experta en redes y promete seguir los pasos de su mami. Felicidades por esta gran noticia y a disfrutar de este momento tan especial. Advertisement

Close Share options

Close View image Buenas noticias para Gaby Espino. ¡Bebé en camino! Así ha compartido la actriz esta alegría

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.