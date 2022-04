Gabriel Soto anuncia por fin su mayor sueño con Irina Baeva: "¡Es niño!" Después de anunciar su compromiso y su boda para este año, el actor dio a conocer la enternecedora noticia al programa matinal Despierta América tras la publicación de esta foto con unos globos color azul. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero fue el compromiso, luego el anuncio de la próxima boda posiblemente para este año ¡y ahora Gabriel Soto da otro notición! Sin haberse casado todavía, el actor mexicano vive en una eterna luna de miel con su prometida Irina Baeva, con quien se encuentra de vacaciones en el paraíso de la Riviera Maya. Con motivo de su próximo cumpleaños, Gabriel recibió un regalo muy especial en uno de los hoteles en los que se hospedó con su pareja y celebró por anticipado la llegada de sus 47 primaveras. ¡Los globos azules de la habitación tienen un significado! Y así mismo lo explicó el protagonista de Soltero con hijas con gran entusiasmo y muchísima ilusión por lo que representa en su vida y su relación. Irina y Gabriel Irina y Gabriel | Credit: IG/Gabriel Soto "Es niño, ya lo decretamos. ¡Es niño!", dijo emocionado el también actor de Amor dividido al programa Despierta América. Y es que, después de dos nenas preciosas, su mayor ilusión es precisamente tener un hijo varón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicación de los globos color azul confundió tanto a sus seguidores que de inmediato creyeron que el bebé estaba en camino. Pero todavía no. Lo que tienen claro es que ese momento no está tan lejos y que ya han visualizado a un niño en sus vidas. "Lo mismo dijo la esposa de mi papá cuando nos pusieron globos ahí en el hotel, pero fue una cortesía del hotel, que fue para mi cumpleaños, y como soy niño pusieron globos azules", afirmó el artista descartando embarazo. Eso sí, su instinto le dice que cuando llegue ese momento será un niño. O al menos así le dicta su corazón. Sea así o no, igualmente serán felices y estarán entusiasmados con su proyecto de vida.

