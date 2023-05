Gabriel Coronel y Daniela Ospina esperan bebé juntos ¡Daniela Ospina está embarazada! La estrella colombiana espera un hijo con el cantante venezolano Gabriel Coronel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Coronel y Daniela Ospina esperan su primer bebé juntos. La pareja, que anunció su compromiso en el 2022, compartió la feliz noticia en Instagram. "Hoy les tenemos uno de los anuncios más importantes de nuestras vidas, y quisimos a través de este video contárselos", escribió la atleta colombiana junto a un video mostrando su prueba de embarazo positiva. "Algunas sorpresas nos cambian la vida y la transforman en tanto amor", dice Coronel en el video. Ya Ospina es madre de Salomé, fruto de su primer matrimonio con el futbolista James Rodríguez y este es el primer hijo para el cantante venezolano. "Hoy comienza una nueva historia, llega a nuestra familia un nuevo integrante", se escucha decir a Salomé, la hermana del bebé por nacer. "Ya no seremos tres, ya somos cuatro", añade la niña después de que su madre le confirma feliz: "Vas a tener un hermanito mi amor". El video también muestra las reacciones de alegría y sorpresa de varios familiares de la pareja. "Cada reacción se queda en nuestros corazones para siempre", dice Coronel. "Quiero compartir con todos ustedes que de nuevo vuelvo a ser mamá", concluye la exjugadora de voleibol, empresaria y modelo colombiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Coronel Daniela Ospina Credit: Manny Hernandez/Wireimage La radiante embarazada aparece en un video que Coronel publicó en sus Instagram Stories. El cantante pidió a sus seguidores que le mandaran consejos como padre primerizo. Luego compartió un mensaje que dice: "Ayudarle siempre a la mamá, consentirla y llevarle todo a la cama" y acusa a su pareja de mandárselo. "Mi amor, Dani, deja de escribirme mensajes al privado", bromea él. Y ella responde risueña: "Eso es alguien que te está dando recomendaciones". "Alguien que se llama Daniela Ospina", añade Coronel. ¡Felicidades a Gabriel y Daniela!

