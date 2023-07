Gabriel Coronel y Daniela Ospina revelan el nombre de su bebé por nacer Gabriel Coronel y su futura esposa Daniela Ospina revelan cómo se llamará su bebé por nacer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriel Coronel y Daniela Ospina ya escogieron el nombre de su bebé por nacer. La pareja reveló a Despierta América (Univision) que su hijo se llamará Lorenzo Coronel Ospina. Este es el primer hijo para el actor y cantante venezolano, y el segundo para la empresaria y exjugadora de voleibol colombiana, quien ya es madre de Salomé, fruto de su primer matrimonio con el futbolista James Rodríguez. La pareja está disfrutando de unos días en Puerto Rico, donde está por celebrarse Premios Juventud. "Lorenzo Coronel Ospina te estamos esperando con tanto amor", escribió Coronel en Instagram sobre su primogénito, que pronto completará la familia.

"Daniela es un gran ser humano, llena de valores y principios, con deseos de formar una familia y un hogar y eso conecta mucho con lo que busco y con lo que soy", dijo Coronel a People en Español al anunciarse su compromiso en agosto del 2022. En mayo del 2023, anunciaron en sus redes sociales que esperan su primer bebé juntos. Gabriel Coronel Daniela Ospina Credit: John Parra/Getty Images "Algunas sorpresas nos cambian la vida y la transforman en tanto amor", dijo Coronel en un video con el que compartieron la feliz noticia. "Hoy comienza una nueva historia, llega a nuestra familia un nuevo integrante", se escucha decir a Salomé, la hermana mayor de Lorenzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabriel Coronel Daniela Ospina Credit: Mireya Acierto/Getty Images En mayo, Daniela celebró a su madre con un emotivo mensaje en el Día de las madres. "El amor de madre es el amor más infinito que podemos sentir, es la fuerza que te impulsa a querer ser mejor cada día, eso que llena y te motiva, por eso hoy te recuerdo MAMÁ qué haces un trabajo increíble", escribió junto a fotos con su madre, su hija Salomé y su pareja en Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gabriel Coronel y Daniela Ospina revelan el nombre de su bebé por nacer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.