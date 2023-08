¡El día que muchos adivinaron que Francisca estaba embarazada antes de contarlo! La conductora tuvo que usar varios recursos para no ser pillada. Y, aún así, muchos adivinaron con antelación. Este video dio muchas pistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Francisca espera su segundo bebé! La feliz noticia fue compartida en exclusiva en las páginas digitales de People En Español para alegría de sus seguidores y toda su gente querida. Con una gran sonrisa, la presentadora por fin dio a conocer ese secreto del que muchos venían sospechando en las redes sociales. Lo disimuló muy bien incluso con algunos trajes donde no se apreciaba su incipiente barriguita. Sin embargo, sus seguidores, que no se pierden ni una, descubrieron la buena nueva en un video muy especial que la dominicana compartió hace unas semanas junto a su esposo, Francesco Zampogna y su hijo Gennaro. francisca, embarazo Credit: IG/Francisca Y no solo porque es cierto que se ve una curva de la felicidad más pronunciada de lo habitual, sino también por la energía y el amor tan grande que desprendía esa grabación de la feliz familia en República Dominicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja celebraba el cumpleaños de su príncipe y protagonizaban un baile de a tres que emanaba algo muy especial. Las especulaciones no tardaron en llegar y, con ellas, las deducciones que terminaron ser más que ciertas. "¡Francisca está embarazada 1000% segura!", "Veo una linda pancita", "¿Y esa barriguita de embarazada, seremos tíos?", "El embarazo te pone superlinda", escribieron algunos sospechosos de la situación. ¡No se equivocaban! Francisca espera un nuevo angelito cumpliendo así el sueño de ver crecer a su familia. ¡Felicidades!

