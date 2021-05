¡Así celebró Francisca su primer cumpleaños como mamá, a la espera de Gennaro! Pese a un pequeño percance que tuvo que enfrentar en su día, nada enturbió el feliz día de esta querida y embarazadísima conductora. ¡Aquí los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy hubo fiesta en Despierta América: Francisca celebró su primer cumpleaños como mamá. Recientemente, bellísima en su séptimo mes de gestación, la querida conductora lució sus treinta semanas de embarazo con un espectacular bikinazo. Para festejar a la cumpleañera en su día, sus compañeros de programa le obsequiaron con un lindo pastel azul. Pero entre la simpatía y el cariño de sus colegas, Francisca sufrió un pequeño contratiempo que no logró enturbiar su buen humor… ¡Su pastel terminó en el suelo! Así lo compartió Carlitos Calderón desde sus historias, "¡Todavía se puede rescatar, Francis!" se le escuchaba decir mientras todos reían alrededor del pastel caído, mientras el presentador regañaba en tono jocoso a la autora del crimen: "¡Francisca no lo sopló para no contaminarlo y tú lo tiras, Paloma!" Pastel Francisca Lachapell Credit: IG Carlitos Calderón Francisca Lachapell cumpleaños Credit: IG Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca agradeció desde sus redes todas las felicitaciones recibidas, compartiendo una foto ataviada con un bello y glamoroso vestido blanco, en la dulce espera de su primer bebé: "¡Un año más de vida en el que solo puedo decir gracias! Gracias mi Dios por tantas bendiciones.. Gracias por siempre estar para mí, gracias por escuchar los deseos de mi corazón, gracias por tanta gente linda que pones en mi camino, gracias por permitirme una año más al lado de mi esposo bello y sobre todas las cosas, gracias por haberme permitido sentir el milagro de la vida dentro de mí con mi pequeño Gennaro". Continuó con un tono de gratitud sincero: "Así vive mi corazón Señor, repleto de agradecimiento. Un corazón tranquilo, porque sé que en todo momento bueno y no tan bueno siempre estás contigo. Y si te tengo a ti, nada más importa". ¡Felicidades!

