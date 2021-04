¿Es niño o niña? Francisca y Francesco Zampogna comparten en exclusiva detalles de su embarazo y desvelan en exclusiva el sexo de su bebé Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En noviembre, Francisca y su esposo Francesco Zampogna solo tenían una cosa en mente: salir adelante y recuperar su salud tras ser infectados por la covid-19. "A mí no me pasaba en la cabeza que estaba embarazada", confiesa la dominicana de 31 años, quien seguiría un tratamiento médico recomendado por su suegro que es médico. "No tenía idea, tanto que le dije a Francesco: 'Oye, pídeme una prueba de embarazo y después me tomo lo que tu papá me diga'". ¿El resultado de la prueba? "Veo la vainita esa con dos rayitas. [Le pregunto a] Francesco: 'Esto tiene dos rayas rosadas, ¿leímos bien o mal?'", recuerda Francisca. "Le dije [a mi marido]: 'Babe, vamos a tener un bebé'". Y agrega: "La sonrisa de él era grandísima. Y yo estaba en shock, la covid-19 era lo único [en] que yo pensaba". Por suerte, la pareja venció al virus y se dedicaron a disfrutar su embarazo. "Cuando me dijo que la prueba era positiva estaba muy sorprendida y yo estaba sumamente emocionado", cuenta Zampogna, de 36 años. "Lo vi como una increíble bendición de Dios que hubiéramos podido tener un hijo. Preparados o no, fue una bendición". Francisca Lachapel y Francesco Zampogna - may 2021 cover story Image zoom Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleón; Decoración: Balloons by Luz Paz De hecho, la pareja ya tiene preparado todo para recibir a… Gennaro Antonino Gamelier. "Es un niño. Soy la mujer más feliz", dice la copresentadora de Despierta América (Univision), que ha sentido uno que otro achaque durante su gestación. "Nunca había pasado de 135 libras. Era mi tope. Ahora voy por 170. Todo lo tengo grande: los senos, la nalguita. No sé qué ponerme. Se me ha difícil entender mi cuerpo, pero admiro más mi cuerpo; estoy feliz". Francisca y Francesco - Cover Story Image zoom Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleón Otro que no cabe de felicidad es el papá de Gennaro. En sí, durante el embarazo Zampogna se ha volcado en atenciones con la futura madre de su hijo. El empresario italiano hasta ha cambiado sus horarios de trabajo para almorzar todos los días con su esposa en su casa en Miami y cuando no le cocina va a comprar comida dominicana para ella, pues en los últimos meses la conductora solo quiere degustar los manjares de su país. Francisca Lachapel y Francesco Zampogna - May 2021 cover story Image zoom Credit: Foto por Jesús Cordero "Trato de ser muy flexible. Lo más reciente es que ella tiene baby brain [se le olvidan las cosas]", dice el exjugador de fútbol americano que lee libros instructivos sobre el embarazo y los bebés, y ve videos que ayudan a entender más a una mujer embarazada. "Trato de analizar qué le sucede para reaccionar [bien]. Pero fuera de los antojos, es normal". Francisca Lachapel y Francesco Zampogna - May 2021 Cover Image zoom Credit: Foto por Jesús Cordero; Peinado y maquillaje: Marco Peña; Estilista: Reading Pantaleón; Decoración: Balloons by Luz Paz De su felicidad, su día a día en la última etapa de su embarazo y de cómo recibirán a Gennaro la pareja habló en exclusiva en la nueva edición de People en Español, a la venta ya.

