¡Exclusiva! Detrás de cámaras en la sesión de fotos de Francisca: mira lo que nos contó de su segundo embarazo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca, Francesco, Gennaro Credit: Foto por Kike Flores @kikeflorescreator; Postproducción de foto: @retoquesyediciones; Peinado: Marco Peña @marco_hair_makeup; Maquillaje: Claudia Betancur @betancurclaudia; Estilista: Reading Pantaleón @readingp; Asistente del estilista: Paloma Duluc Francisca espera su segundo bebé. La presentadora y actriz dominicana de 34 años habló con People en Español sobre esta mágica etapa en su vida. ¡Mira el detrás de cámaras de la sesión de fotos en su casa en Miami! Empezar galería En la dulce espera Francisca Credit: Cortesía La copresentadora de Despierta América (Univision) posó junto a su esposo Francesco Zampogna y su hijo Gennaro para la más reciente portada digital de People en Español, anunciado su segundo embarazo. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Mamá estrella francisca Credit: People en Español "Lo está haciendo excelente", dice su madre Doña Divina sobre Francisca como mamá. "Yo protegí mucho a mis hijos, siempre estuve ahí pendiente y a ella la veo así. Ella es cien por ciento una buena mamá". 2 de 10 Ver Todo Irradiando felicidad Francisca Credit: People en Español "Es un regalo de Dios", dice Francesco sobre este bebé en camino. Aquí vemos a la radiante embarazada junto al estilista Reading Pantaleón, dándole un toque final a su vestuario. 3 de 10 Ver Todo Anuncio En las mejores manos francisca Credit: People en Español Francisca posó para el lente de Kike Flores. Su maquillaje estuvo a cargo de Claudia Betancur y su cabello en manos de Marco Peña, con Reading Panteleón como estilista de vestuario. 4 de 10 Ver Todo Mamá y Gennaro Francisca Credit: People en Español "Es una madre fenomenal", dice Francesco sobre su esposa, aquí con su primogénito Gennaro. El niño de dos años se portó como todo un príncipe, viendo la película animada Cars y sonriendo para las cámaras como una estrella. 5 de 10 Ver Todo Amore mío Francisca Los besos no faltaron entre Francisca y Francesco en esta sesión de fotos. "Es un gran hombre. Él es el hombre que yo le pedí a Dios, es mi confirmación que Dios siempre nos escucha", dice Francisca a People en Español. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Almas gemelas francisca Credit: People en Español La pareja derrochó amor y complicidad. "Estamos disfrutando el embarazo, nos disfrutamos mucho el uno al otro y pasamos mucho tiempo juntos", dice Francesco. 7 de 10 Ver Todo Regalo divino Francisca Credit: People en Español "No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir. Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada", recuerda Francisca. "No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado. Mi hijo tiene dos años y aunque yo quiera descansar no puedo. Siempre tengo que estar activa y despierta". 8 de 10 Ver Todo Sus príncipes Francisca Credit: People En Español "Pedía una persona rica en valores y un hombre que amara a su madre, y un hombre como él que le encanta ayudar y es un papá de 100", dice Francisca sobre su esposo. "Nunca le quiero faltar a mi hijo, y le pido a Dios larga vida y salud, pero si me tocara sería una tranquilidad porque sé que él es un gran papá, que siempre va a estar ahí para cuidarlo, para guiarlo". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Familia soñada francisca Credit: People en Español "Estoy muy feliz y me siento muy agradecida con Dios viendo a la familia que he soñado", dice Francisca. "Me voy a disfrutar mi embarazo como nunca antes porque estar embarazada es un milagro. Voy a disfrutármelo, a gozármelo de una manera que se va a quedar por siempre en mi corazón". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exclusiva! Detrás de cámaras en la sesión de fotos de Francisca: mira lo que nos contó de su segundo embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.