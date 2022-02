Francisca remodela la habitación de su hijo Gennaro La conductora dominicana remodeló recientemente la habitación de su primogénito de la mano de una compañía de diseño de interiores con un proyecto pensado exclusivamente para el príncipe de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca está viviendo la mejor etapa de su vida desde que a mediados del año pasado diera a luz a su primogénito Gennaro. "Mi muchachito, tan chiquito y ya me has dado tanto. Ni ponerlo en palabras puedo", escribía meses atrás la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision) junto a una imagen en la que posaba en compañía de su bebé. Ahora que el pequeño ya cumplió medio año de vida, la conductora dominicana y su esposo Francesco Zampogna decidieron que ya era tiempo de remodelar su habitación. Para ello, se decantaron por una compañía de diseño de interiores con sede en Miami llamada Axxis, que lleva casi dos décadas "renovando espacios a nivel internacional". Aunque aún no ha mostrado el resultado final en su totalidad, la también actriz quiso dar este fin de semana un pequeño aperitivo a sus seguidores a través de las redes sociales. "Estamos haciendo algo precioso en la habitación de Gennaro que después les voy a mostrar a totalidad. En la foto pueden ver solo un poquito", escribió junto a las imágenes. Si bien habrá que esperar unos días para ver cómo luce ahora la habitación de su príncipe, la empresa encargada de la remodelación publicó hace unos días desde su perfil de Instagram las imágenes del proyecto que realizaron exclusivamente para la habitación de Gennaro y que presentaron en su día a Francisca para que le diera el visto bueno antes de llevarlo a la realidad. "Nuestra gran amiga, presentadora de televisión y actriz nos contactó para llevar a la realidad sus ideas sobre la habitación de su bebé de 6 meses, Gennaro. Está tan dedicada a su maternidad que todas las ideas aportan algo clave a su crecimiento de ahora en adelante, como por ejemplo la biblioteca infantil que incluimos en el mobiliario. Otro ejemplo de esto es la implementación de murales pintados a mano por Yuliana con animales de la selva que lo estimulen creándole un espacio confortable y divertido sin caer en lo sobrecargado", explicaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está claro que a esta edad él no tiene un gusto definido que pueda expresar, sin embargo tratamos de generarle un ambiente armónico empleando elementos para su comodidad y la de sus padres, como, por ejemplo, la implementación de un sofá cama, la sustitución de la cama original y el mejor uso del mobiliario ya existente como la cuna y la mecedora". Ahora solo falta por ver el resultado real completo "de este proyecto tan tierno".

