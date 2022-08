La reacción de Francisca ante comentarios de que le corte el pelo a su hijo Gennaro Tras los comentarios recibidos, la conductora dominicana quiso conocer la opinión de sus seguidores y hubo varios compañeros del medio que no dudaron en comentarle. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca y su hijo Gennaro | Credit: Mezcalent; Instagram Francisca Si algo ama compartir Francisca en las redes sociales son fotos y videos del gran amor de su vida: su hijo Gennaro, quien el mes pasado cumplió su primer añito de vida. La carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision) no duda en hacer cómplices a sus seguidores de algunos de los momentos vividos junto a su retoño. Momentos especiales y únicos que la también actriz atesorará por siempre en su corazón de mamá. "Y todos los días lo amo más y más y más y más y más. Eso es increíble", escribía hace tan solo unos días junto a una grabación en la que aparece jugando con su bebé. Aunque muchos de los comentarios que recibió la publicación coincidieron en destacar lo hermoso y tierno del momento, hubo varios que se centraron en el cabello del pequeño. "Sería más lindo si le cortaran el pelo como un niño", "Córtale el cabello" o "¿Por qué no le cortas el cabello?", fueron algunos de los comentarios que dejaron en su publicación. Gennaro Gennaro, hijo de Francisca | Credit: Instagram Francisca Siempre pendiente de lo que le escriben, los comentarios no pasaron desapercibidos para Francisca, quien quiso conocer la opinión de sus seguidores. "Que se lo corte, es lo que me están diciendo muchos por diferentes motivos que están en los comentarios del último video que subí con él, razones que me ponen los ojos así 🙄. ¿Qué piensan por aquí? ¿No creen que sería pecado cortar estos ricitos lindos?", preguntó. Gennaro Gennaro, hijo de Francisca | Credit: Instagram Francisca Las reacciones de sus compañeros del medio no se hicieron esperar, empezando por la periodista de Despierta América, Elyangelica González: "Ese muchacho es demasiadísimamente guapo. Como sea que tenga el pelo, como quiera que este vestido. ¿Quién puede ver a un bebé con ojo crítico? Lo único que un bebé puede inspirar es ternura. No hay forma de que sea otra cosa. Yo lo único que veo es un bombón que inspira amor y dan ganas de comerse los cachetes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Déjaselo como tú quieras y punto. La gente siempre va a opinar. Además está muy bello, me como a besos esos rizos", escribió, por su parte, la conductora y exganadora de NBL Aleyda Ortiz.

