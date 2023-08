Francisca muestra preocupada lo que vive con su hijo Gennaro en su segundo embarazo La conductora compartió un momento con su pequeño y la manera en que él reacciona. "Este ha sido el ánimo de Gennaro en los últimos días." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Francisca y su esposo Francesco Zampogna confirmaban felices a nuestras páginas digitales de People En Español la buena nueva: ¡la familia crece! Un sueño hecho realidad que les tiene encantados. La conductora dominicana ya ha mostrado su curvita de la felicidad en bikinazo en una escapada romántica al mar con su marido. Sin embargo, siempre abierta y sincera con sus seguidores, no ha ocultado una preocupación reciente que tiene que ver con su hijo Gennaro. La co-presentadora de Despierta América ha notado un cambio de actitud en su pequeño y así lo ha mostrado en un video en redes, donde comparte su sentir y pregunta a otras mamás si creen que pueda ser el estado de buena esperanza. Francisca y Gennaro Francisca y Gennaro | Credit: IG/Francisca "¡Yo quiero irme a casa!", le dice el pequeño desde el columpio a su mamá. Aunque Francisca le anima a que se baje solito, él quiere que sea ella quien le ayude. Se muestra más irascible a la vez que mimoso, lo que tiene a su mami con el corazón un poquito arrugado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Bueeeeenooooo! Este ha sido el ánimo de Gennaro los últimos dos días, esta cara, este humor. No quiere hacer nada que le propongo para contentarlo ¿será por el embarazo ¿Qué se hace en estos casos?", preguntó la mami. Las mensajes de las mamás que han pasado por eso no se hicieron esperar y compartieron con la también actriz palabras de aliento al tratarse de una situación muy habitual en estos casos. "Hay un cambio muy grande para su vida y ya él lo sabe. Es un proceso", le expresó su compañera Astrid Rivera. "Mucho amor y paciencia", "Es una etapa donde ahorita es solo él contigo y necesita a mami", "No te asustes, los niños asimilan mejor los cambios que los adultos", "No es nada que el amor no pueda combatir, paciencia muchísima y verás como lo supera rápido", le manifestaron con mucho cariño.

