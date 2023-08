¡Francisca muestra su incipiente pancita de embarazada en bikinazo! La conductora mostró su curvita de la felicidad desde el paraíso donde se encuentra junto a su esposo, Francesco Zampogna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca está pasando unos días de descanso junto a su marido, Francesco Zampogna. Las sonrisas de felicidad de la pareja traspasan las imágenes que la conductora acaba de compartir con sus seguidores. "Playa, sol, arena y mucho, mucho amor. La última foto es mi favorita", escribió la feliz mamá en su más reciente publicación. Los enamorados y futuros papás de su segundo bebé se mostraron disfrutando de esta tranquilidad en el paraíso. Un momento que llega tras finalmente anunciar que la cigüeña ya está en camino. Francisca Francisca muestra su pancita en bikinazo | Credit: IG/Francisca Además de lucir más enamorados que nunca y contentos por seguir aumentando la familia, Francisca aprovechó para mostrarse en bikinazo y esa curvita de la felicidad que cada día crece más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores de la dominicana quedaron sorprendidos con la velocidad con la que aumenta esa barriguita e incluso algunos se atrevieron a dilucidar qué viene en camino para la familia. "Francisca, creo que viene una hembrita", "Se mira niña la pancita", "La bebé hermosa que viene", "Parece una muchachita", escribieron tan solo algunos. Francisca Francisca muestra su pancita | Credit: IG/Francisca Por ahora, la presentadora no ha dado pistas de lo que espera, lo que sí ha compartido es que, venga lo que venga, será una bendición en sus vidas.

