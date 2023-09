Francisca muestra su barriguita de 18 semanas de embarazo La carismática conductora dominicana luce más bella que nunca. Mira las fotos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Hace justo un mes, Francisca gritaba al mundo la feliz noticia de que espera su segundo bebé. "Me voy a disfrutar mi embarazo como nunca antes porque estar embarazada es un milagro y no importa lo que venga de afuera o lo que te digan, yo me voy a enfocar en estar contenta, en no dejar que nada empañe este momento de felicidad con ningún comentario negativo. Voy a disfrutármelo, a gozármelo de una manera que se va a quedar por siempre en mi corazón", contaba entonces en exclusiva la carismática conductora dominicana a People en Español. A diferencia de su primer embarazo, la copresentadora del programa Despierta América (Univision) no ha tenido mareos ni náuseas continuas, lo que le está permitiendo disfrutar como nunca de la dulce espera. "Me siento fantástica", reconoció este martes a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil Instagram, donde supera los 4 millones de seguidores. "Este embarazo me está tratando muy pero muy bien". Francisca Francisca con 18 semanas de embarazo | Credit: Instagram Francisca Sin duda, el ejercicio está marcando la diferencia. "Me sentía tan mal con mi primer embarazo que no me movía de un sofá, ahora estoy más activa", contó. Lo que ha hecho que no suba tanto de peso. "Yo con no hincharme como me hinché con el anterior me doy por servida". La presentadora ya tiene 18 semanas de embarazo y luce más bella que nunca. Así lo prueba la foto que compartió este miércoles en la que presume de su incipiente barriguita de embarazo desde el estudio de Despierta América, programa que no ha dejado de conducir cada mañana. Francisca Francisca con 18 semanas de embarazo | Credit: Instagram Francisca "Estás más hermosa que nunca. Estás en tu mejor momento" o "Te ves bellísima con tu pancita", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Niña o niño? "¿Quisieras que fuera niña o niño?", le preguntó una seguidora. "Lo que Diosito quiera, que sea un bebé sanito, sanita, saludable, es lo único", respondió el talento de Univision. "Un día pienso que es niño, otro día pienso que es niña. Con Gennaro yo tenía la certeza, esta vez no. Pero ya pronto saldremos de dudas".

