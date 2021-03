Francisca Lachapel confiesa grave preocupación: "¡Me está saliendo barba!" Los cambios hormonales que está sufriendo la conductora son notables, pero hay uno bastante conflictivo del que habló sin pena... Estos son los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La simpática dominicana Francisca Lachapel , Franciscasolamente, según reveló recientemente, está viviendo su primer embarazo de forma muy mediática. Sus seguidores disfrutan de la información puntual que ella va compartiendo acerca de sus cambios físicos, como el aumento de peso, y su forma de vestir, sexy y coqueta, durante la dulce espera. La periodista, quien no ha dejado de trabajar y continúa fiel a su cita del programa de Univisión Despierta América, sorprendió a sus seguidores con esta nueva confesión acerca de uno de los frutos, este no muy bien recibido, originado por culpa de sus cambios hormonales… "Tengo una preocupación", aseguró desde sus historias. "Con esto del embarazo a una le crece mucho el cabello y de verdad, lo tengo precioso, no tengo queja alguna, pero mi preocupación es la siguiente, señores… ¡Me está saliendo barba! Así como lo oyeron… ¡Barba!", exclamó preocupada. Francisca Lachapel Image zoom Credit: Instagram/@Franciscalachapel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la singularidad de la noticia que ella misma estaba dando, comenzó a reírse con ganas: "Me da risa, porque yo generalmente, bueno, muchas mujeres lo somos, soy bigotona…", reveló sin tapujos. "Pero pues una se lo quita, con la cera o con el hilo o con lo que mejor te funcione… Pero la barba, pelo, cabello aquí abajo, eso sí, me tiene preocupada", afirmó. "Ya hice una cita para írmelo a quitar, claro está. Pero wow, te crece todo con el embarazo… ¡Todo!", exclamó pícara, con una expresión cómica y mucha seguridad. "Me quedé fría", podía leerse sobre su video, en el que ella misma se colocó unas barbas estilo Santa Claus. Nada grave, gracias a su animosa actitud siempre: "La gente positiva es la que se cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, sonríe a la vida y dice: Allá voy de nuevo", escribió bajo esta linda foto.

