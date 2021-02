Close

Francisca Lachapel responde a quienes la llaman ridícula por las clases de maternidad La futura mamá se defendió de los comentarios negativos que critican el que haya acudido a sesiones con expertos para prepararse para la llegada de su primer hijo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Francisca Lachapel está viviendo uno de los momentos más felices de su vida ahora que está en la dulce espera al lado de su esposo Francesco Zampogna. Como futura mamá primeriza, la comediante y conductora se está preparando para la próxima llegada de su bebé tomando clases para aprender sobre las necesidades básicas de un recién nacido. Unos preparativos que no ha sido del todo aprobado por algunos de sus seguidoras, que en las redes han tachado a la conductora de "ridícula" por educarse sobre el cuidado de un bebé. "Estoy sorprendida con algunos comentarios que he leído en mi última publicación acerca de esas clasecitas que tomé para aprender necesidades básicas de un recién nacido… Me llamó mucho la atención uno que decía que era una ridiculez gastar el dinero, pues que nadie te puede enseñar a ser mamá y estamos de acuerdo", expresó Francisca en sus historias de Instagram. "Esas horitas que yo tomé, no es de una persona enseñándome a ser madre, porque eso es obvio que nadie te puede enseñar a hacer eso". La presentadora de Univision explicó que las clases son dirigidas por un profesional para aprender cómo atender a un recién nacido en caso de emergencia y lograr entenderlo a través de su comportamiento. "Estamos en una pandemia, donde yo lamentablemente no sé, a este punto, si voy a poder tener a mi mamá conmigo cuando mi bebé llegue a este mundo. Yo creo que nunca está de más aprender. Yo creo que es mejor estar preparado. Yo sé que probablemente se me olvide todo…..[Pero así] ya tengo una idea de cómo tratar a un recién nacido", dijo. "La sabiduría natural y divina sé que me llegará, pero siempre hay que ayudarse, por si acaso no llega o se tarda". Image zoom Credit: Instagram/@Franciscalachapel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, además, reveló que su esposo también está intruyéndose sobre el tema. "También puse a Francesco a tomar sus clases, sí señor, a él también lo tengo de relajo", expresó entre risas. Image zoom Credit: Instagram/@Franciscalachapel Lachapel dio a conocer la noticia de su tan esperado embarazo el pasado 25 de enero. "Me moría de ganas de compartir esta noticia con ustedes", escribió en sus redes sociales. "¡Francesco y yo vamos a ser padres!".

