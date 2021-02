Close

¡Francisca Lachapel y su esposo rompen a llorar al ver a su bebé por primera vez! La conductora dominicana compartió entre lágrimas el mágico momento en el que escuchó, vio y conoció a su hijo. ¡Inolvidable! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Francisca Lachapel anunciara que iba a ser mamá todo ha sido felicidad en su vida. La conductora luce orgullosa su pancita de embarazada y vive con una sonrisa tatuada en su cara. Cada momento en este estado es magia para la dominicana. Pero sin duda, uno que se quedará por siempre grabado en su corazón ha sido el encuentro con su bebé por primera vez. La futura mamá acudía con su esposo a hacerse la primera ecografía en la que se ve y se escuchan los latidos del corazón del hijo por primera vez. El encuentro fue mágico y lleno de lágrimas de felicidad por una emocionada mamá que no pudo articular palabra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de este viaje de unos minutos, Francisca presentó a sus casi tres millones de seguidores a su hijo en camino. Un milagro de la vida que no solo hizo llorar a la mamá, sino a muchos de los que fueron testigos de este instante único. "Esta es la primera vez que vi a mi cunungu (bebé)", escribió la co-presentadora de Despierta América junto al hermoso video. Tanto ella como su esposo Francisco Champogna observaban emocionados el monitor que les presentaba a su hijo por primera vez. Image zoom Credit: Instagram/ Francisca Lachapel Muchos de sus seguidores incluso se atrevieron a avanzar el sexo del bebé que viene en camino y hubo opiniones divididas. "Será un baby boy", "Hembra por los latidos", escribieron algunos entusiasmados. Venga lo que venga que lo haga sano. Después de un 2020 complicado para la conductora que pasó por la COVID-19 y tuvo que renunciar al sueño de estar en Tu cara me suena, ahora cumple su anhelo más grande de ser mamá. ¡Muchísimas felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Francisca Lachapel y su esposo rompen a llorar al ver a su bebé por primera vez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.