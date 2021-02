Close

"Fue traumático": Francisca Lachapel revela cómo vivió la COVID-19 estando embarazada La presentadora se enteró de que una vida crecía en su interior tan solo un día después de saber que tenía la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo primero que sintió Francisca Lachapel al enterarse el año pasado de que estaba embarazada no fue felicidad, sino preocupación. Y no porque la carismática conductora dominicana no quisiera ser madre –todo lo contrario–, sino porque la noticia llegaba a su vida tan solo un día después de conocer que había dado positivo en la prueba de detección de la COVID-19, lo que sin duda llenó de mucha angustia a la presentadora. Así lo reveló esta semana la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina en su programa Despierta América (Univision), donde la presentadora contó cómo vivió la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 teniendo pocas semanas de embarazo. "Fue traumático", se sinceró Francisca, quien tiene cerca de 3 millones de seguidores solo en Instagram. "El sentimiento más que felicidad de enterarme que estaba embarazada fue de preocupación porque era como qué va a pasar, esto tan chiquito, lo voy a perder…". La conductora reconoció que llegó a sentir mucha desesperación ya que al tener todavía muy pocas semanas de embarazo no le daban aún cita para poder ir al médico. Image zoom Francisca Lachapel | Credit: Instagram/Francisca Lachapel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me dijeron solo vete a casa, descansa lo más que puedas, tomas agua, si te duele algo en exceso como la cabeza o la parte debajo del vientre pues sí ya es como una alarma, pero no hay estudios que demuestren todavía que tener covid va a afectar a tu bebé", compartió la esposa del empresario Francesco Zampogna. "Pero igual es un virus nuevo, extraño, que todo el mundo está aprendiendo a manejar al mismo tiempo, entonces sí es desesperante". Ahora, pasado el susto inicial, lo único que pide la presentadora es tener los anticuerpos necesarios para no volver a agarrar el virus durante la dulce espera. "Ya me dijeron que todo está muy bien, espero que así sea", expresó esperanzada.

