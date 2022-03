Francisca Lachapel muestra por primera vez la remodelación del cuarto de su hijo Gennaro La presentadora contrató una compañía para que le hiciera un cambio increíble a la habitación de su pequeño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace aproximadamente ocho meses que Francisca Lachapel dio a luz a su primer hijo Gennaro Antonio Gamelier Zampogna, y desde entonces lo hemos visto crecer frente a nuestros ojos. Y es que su famosa mamá no pierde momento para mostrar hermosas fotos de su pequeño, que parece todo un príncipe. Si bien Lachapel ha mostrado muchas cosas de su vida como mamá y del crecimiento de su hijo, algo que no habíamos visto completamente, era el cuarto del pequeño, pero para suerte de sus seguidores, hoy eso cambió. La presentadora de Despierta América (Univision), publicó un video en su cuenta de Instagram en el que muestra cómo quedó la habitación de su príncipe. El niño ya tenía su propio cuarto, pero Lachapel quería agregarle algunos detalles más para que se sintiera más acogedor para el pequeño. Para hacer realidad este proyecto, la dominicana buscó la ayuda del talentoso dúo conformado por Carlos Santander y Yeniffer Torrealba de la compañía de decoración de interiores Axxis. "Les debía este video. Así es como quedó la habitación de Gennaro en manos de Axxis. Tuve la fortuna de conocer a esta pareja tan responsable, talentosos y dedicados a su trabajo hace meses y se encargaron de la decoración en la habitación de mi muchachito", escribió la presentadora junto al video que publicó. "Ellos se reunieron conmigo, entendieron lo que quería. En unos pocos días me enviaron en diseño 3D cómo se vería la habitación [y] la amé. Tal y como lo vi en el diseño exactamente quedó en la vida real". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según se puede apreciar en el video, la habitación, que ya tenía alguna decoración y muebles, ahora tiene la ambientación como de un bosque. Las paredes están dibujadas con ramos verdes y una de ellas tiene un árbol en 3D. También eligieron algunos cuadros y, portarretratos con la imagen de Gennaro y sus papás, al igual que estantes para juguetes y libros. Para complementar la decoración, agregaron dos pequeñas alfombras en forma de hoja y otra redonda con en forma de la cabeza de un león. El nombre del niño, hecho en 3D, también adorna una de las paredes. "Una de las cosas que más me encantó es que pudimos reutilizar los muebles de la primera habitación", escribió Lachapel. "[Eso es] un éxito porque ¿para qué gastar sin necesidad. Estoy fascinada con el resultado final".

